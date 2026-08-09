Комо обяви привличането на защитник от Челси

Комо официално обяви, че привлича Трево Чалоба от Челси. Според италианските медии клубът ще плати 30 милиона евро плюс бонуси. Преговорите продължи няколко седмици и Комо бе готов да се откаже от футболиста поради интерес на Интер. “Нерадзурите” обаче се насочиха към други цели.
Чалоба пристигна в Италия в сряда за медицинските си тестове. 27-годишният защитник подписа договор с новия си клуб до юни 2031 г.
“Развълнуван съм да съм тук в Комо. Това е амбициозен проект, който продължава да се развива. Да работя с мениджъра Сескк Фабрегас е много специално. Нямам търпение да допринеса с моя опит, да усетя невероятната атмосфера на стадиона и да видя феновете. Ще се раздвавам всеки ден, за да напишем история заедно”, заяви Чалоба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google