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Българин отново пази за Лече в навечерието на новия сезон

  • 9 авг 2026 | 21:10
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Българин отново пази за Лече в навечерието на новия сезон

18-годишният български вратар Пламен Пенев получи нов шанс в мъжкия тим на Лече, след като взе участие в контролата срещу третодивизионния Монополи. Елитният тим се наложи с 1:0 като домакин след попадение на Уилем Гьобелс в 15-ата минута.

Пенев се появи в игра за последните около 20 минути на мястото на капитана и титуляр Владимиро Фалконе. Българският талант направи важно спасяване в добавеното време, с което запази аванса на Лече.

Преди около седмица - на 1 август, Пламен Пенев даже беше титуляр за първия състав в проверка срещу Примавера-та на клуба.

Пламен Пенев е от Димитровград, като после заигра в школата на Лудогорец, откъдето италианският клуб го привлече през лятото на 2024 г.

На 17 август Лече стартира сезона с двубой за Купата на Италия срещу Палермо на чужд терен. На 23 август пък е и първата среща в Серия “А” - срещу Венеция като гост.

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