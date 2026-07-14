Рома се активизира и за Съмървил

Рома се активизира в опитите си да привлече крилото на Уест Хам Крисенсио Съмървил. Според Джанлука Ди Марцио представители на нидерландския футболист вече се намират в Рим за преговори с ръководството на "вълците".

Рома имаше интерес към Мейсън Грийнууд, но се забави с офертата си и бившият играч на Манчестър Юнайтед вече може да се счита за сигурно попълнение на Фенербахче. Сега фокусът на римляните пада върху други трима офанзивни футболисти - Алехандро Гарначо (Челси), Диего Морейра (Спортинг) и Съмървил. За първите двама вече бяха отправени и конкретни оферти.

Към Съмървил интерес имат още Манчестър Юнайтед и Ал-Хилал. Уест Хам иска за нидерландеца около 50 милиона евро. Според Алфредо Педула на въпросната среща представителите на Рома са изразили готовност ще предложат 40 милиона евро и заплата от четири милиона на самия играч.

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