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Краковия и Минчев остават без победа и без отбелязан гол в Полша

  • 9 авг 2026 | 21:26
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Краковия и Минчев остават без победа и без отбелязан гол в Полша

В двубой от третия кръг на полската Екстракласа, отборите на Шльонск (Вроцлав) и Краковия завършиха при безрезултатно равенство 0:0. Голмайстори в срещата нямаше, тъй като и двата тима не съумяха да преодолеят противниковите вратари. Българският национал Мартин Минчев започна като титуляр за Краковия и бе на трена 76 минути, като се отчете и с един сериозен пропуск в началото.

Първото полувреме започна с натиск на гостите от Краков, които имаха инициативата в ранните минути. Още в самото начало Аждин Хасич застраши вратата на Шльонск, но стражът Карол Немчицки улови топката. Малко след това, в 18-ата минута, българинът Мартин Минчев излезе в чиста позиция сам срещу Немчицки, но вратарят на домакините спечели прекия двубой. Най-близо до гола преди почивката обаче беше Дижон Камери от Краковия, чийто мощен удар от воле нацели напречната греда.

Второто полувреме продължи в динамично темпо, като отново гостите бяха по-близо до гола на няколко пъти, но така и не успяха да се разпишат.

Истинският драматичен момент настъпи в 82-ата минута на срещата. Ламин Ба от състава на Шльонск извърши грубо нарушение срещу Матеус Прашелик. Главният съдия Бартош Франковски първоначално не взе крайно решение, но след като отиде да прегледа ситуацията на монитора с ВАР, се завърна на терена и показа директен червен картон на Ба.

До края на мача Краковия опита да се възползва от численото си превъзходство, като в добавеното време Хасич стреля опасно от дистанция, но Немчицки отново бе на мястото си и спаси точката за своя тим.

След това нулево равенство Краковия остава на 14-о място в класирането с актив от 2 точки, като тимът продължава да бъде единственият в Екстракласа, който все още няма отбелязан гол от началото на сезона. Отборът на Шльонск (Вроцлав) заема 7-ата позиция с 4 спечелени точки.

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