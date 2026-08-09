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Визела надви Униао Лейрия на старта, само Бастунов игра от българите

  • 9 авг 2026 | 21:56
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Визела надви Униао Лейрия на старта, само Бастунов игра от българите

В двубой от първия кръг на португалската Лига Португал 2, отборът на Визела победи Униао Лейрия с 1:0 у дома на стадион „Ещадио до ФК Визела“ пред 1620 зрители. Единственото попадение в срещата бе дело на Тио (44). Своеобразното българско дерби обаче така и не се състоя, тъй като за домакините Андреа Христов и Христо Иванов не записаха минути и изгледаха целия мач от резервната скамейка, а само Ангел Бастунов бе на терена. За гостите Борислав Рупанов дори не бе включен в групата.

Първото полувреме започна с по-активна игра на домакините, като Тио и Бастунов пропуснаха първите опасни ситуации.

Униао Лейрия отговори в 20-ата минута с удар в напречната греда, а само три минути по-късно Годуин от Визела също нацели гредата на противниковата врата.

Резултатът бе открит в 44-ата минута, когато Тио направи отлична индивидуална акция от дясното крило, навлезе навътре към центъра и с прецизен удар изпрати топката в мрежата за 1:0.

През второто полувреме Визела контролираше събитията на терена под ръководството на Роналд Молина и създаде няколко ситуации за втори гол чрез Лакава, но нов интригуващ момент липсваше чак до 90-ата минута. Тогава вратарят на домакините Гомис направи ключово спасяване след опасен изстрел на гостите и съхрани преднината на своя отбор.

С тази победа Визела събра актив от 3 точки на старта на сезона, докато Униао Лейрия остава без точков актив.

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