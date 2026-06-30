Легенда на Рома напуска клуба след 53-годишна служба

На 1 юли Бруно Конти официално ще напусне Рома, слагайки край на една изключително дълга кариера. Откакто пристига в Тригория едва на 17 години от Анцио, пътят на МараЗико и този на клуба се преплитат в история, продължила около 53 години. Между осемнадесетте си сезона като нападател и останалите години в служба на клуба в структурите на юношеския сектор, Конти посвещава цял живот на „джалоросите“, играейки, тренирайки и откривайки таланти като Даниеле Де Роси и Николо Пизили през втората фаза на своята кариера.

Никой друг в историята на клуба не може да се похвали с подобно постижение. По време на кариерата си в Тригория, започнала през 1973 г., нападателят печели едно Скудето през сезон 1982/83 и пет пъти Купа на Италия през 80-те и 90-те години. Освен шампион на Италия, Конти става и световен първенец със „Скуадра адзура“ на Мондиала в Испания през 1982 г., където Пеле му дава прякора „МараЗико“, тъй като играта му напомняла едновременно на Марадона и на Зико. Като треньор той води отбора през 2005 г. на мястото на Луиджи Дел Нери, а при настоящите собственици заменя наказания Жозе Моуриньо в мача Рома – Салернитана на 20 август 2023 г.

Bruno Conti lascia la Roma: l’addio a Trigoria dopo una carriera lunga 53 anni #ASRoma

https://t.co/98poayEwVw — SoloLaRoma (@SoloLaRoma_it) June 30, 2026

Въпреки това, сбогуването му с клубната база може да не означава пълна и окончателна раздяла с делата на клуба, предвид отношенията му с треньора Джан Пиеро Гасперини. Очаква се наставникът да се опита да го включи в проекта при различни бъдещи поводи, като например стогодишнината на клуба догодина, може би в ролята на външен консултант. По този начин опитът и познанията на Конти за обстановката ще му позволят да завърши кариерата си, оставяйки вратата отворена за бъдещето.

sololaroma.it

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Снимки: Gettyimages