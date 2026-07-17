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От Белия дом потвърдиха присъствието на Тръмп на финала на Световното

  • 17 юли 2026 | 05:03
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От Белия дом потвърдиха присъствието на Тръмп на финала на Световното

Доналд Тръмп ще присъства на финала на Световното първенство през 2026 г. между Аржентина и Испания, насрочен за неделя на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Потвърждението дойде в четвъртък от говорителката на Белия дом Каролин Ливит, която разкри, че президентът на Съединените щати ще бъде на трибуните, за да проследи решаващия мач от надпреварата.

„Очакваме с нетърпение неделния финал и знам, че президентът също няма търпение да гледа мача“, заяви Ливит, добавяйки, че присъствието на Тръмп бележи края на „най-гледаното, най-безопасното и най-успешното Световно първенство в историята на Съединените щати“.

Освен присъствието си на трибуните, се очаква Тръмп да участва и в церемонията по връчването на трофея. Запитана кой отбор подкрепя президентът, Ливит отговори само, че „това е въпрос, който трябва да му зададете директно“.

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Снимки: Gettyimages

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