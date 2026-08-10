Реал Мадрид обяви номерата на новите си звездни попълнения

От Реал Мадрид обявиха номерата на фланелките на всички свои играчи за сезон 2026/27. Тъй като няма съществени промени сред досегашните играчи, най-голям интерес предизвикаха номерата на шестте нови попълнения.

Защитникът Ибрахима Конате си е избрал да носи на екипа си №16, а следващият такъв - 17, е предназначен за левия бек Марк Кукурея. Нападателят Карлос Еспи ще се подвизава с 19-ката, а халфът Бернардо Силва си е харесал номер 20. Десният бек Дензъл Дъмфрис ще носи на гърба си №24, а най-скъпият футболист в клубната история - крилото Ян Диоманде, е взел фланелката с номер 25.

⚪️👋🏼 Real Madrid new signings have now all joined Jose Mourinho’s squad.



Shirt numbers have been unveiled. ⤵️



Carlos Espí 1️⃣9️⃣👕

Bernardo Silva 2️⃣0️⃣👕

Yan Diomande 2️⃣5️⃣👕

Marc Cucurella 1️⃣7️⃣👕

Ibrahima Konate 1️⃣6️⃣👕

Denzel Dumfries 2️⃣4️⃣👕 pic.twitter.com/aO9FRZMPoD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

Единицата остава за титулярния вратар Тибо Куртоа, новият капитан Федерико Валверде продължава да носи осмицата, деветката поне засега ще бъде притежание на Ендрик, голмайсторът Килиан Мбапе за втори пореден сезон ще носи десетката, а другите две големи звезди - Джуд Белингам и Винисиус Жуниор, също запазват досегашните си номера, съответно петицата и седмицата.

Междувременно, Кукурея и Конате днес стартираха тренировки с новия си тим, а Диоманде вече тренира наравно със съотборниците си, така че Жозе Моуриньо може да разчита на всичките нови попълнения. Френските национали Мбапе и Орелиан Чуамени също подновиха тренировъчния си процес.

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