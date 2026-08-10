Вътрешен поглед към турнето на Манчестър Сити: промяна в клубната култура

Миналата сряда в Сеул, Южна Корея, беше толкова горещо, че футболистите, участващи в приятелския мач на Манчестър Сити срещу сборния отбор на Кей Лигата, едва си поемаха дъх. Това пише в разказ на Сам Лий от турнето на "гражданите" в Азия за "Атлетик".

Към края на първото полувреме левият бек на Сити Йошко Гвардиол трябваше да се облегне на съотборника си Джанлуиджи Донарума за подкрепа, като се оказа, че страда от замъглено зрение. Маркъс Бетинели, който замени Донарума на вратата през втората част и не е играл нито минута футбол, откакто се присъедини към клуба миналото лято, сподели, че е останал без дъх само от викове към защитниците си.

In the six years Manchester City had been running their ‘matchday live’ show on official channels during the Pep Guardiola era, they were never given access to the Catalan or any first-team players.



During the very first open training session of this summer's tour of Asia, they… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 10, 2026

Усещането за температурата беше 45°C в 20:00 ч. местно време и беше достатъчно трудно дори да седиш на трибуните и да гледаш мача, камо ли да играеш. През цялата седмица, която Сити прекара в Южна Корея, на мобилните телефони на всеки няколко часа се появяваха предупреждения за екстремни горещини. За щастие, температурите спаднаха донякъде за последния мач от турнето срещу Атлетико Мадрид в неделя.

Времето доминираше разговорите през цялата двуседмична обиколка на Сити в Азия. През първата седмица в Хонконг над града беше надвиснал гъст, тъмен облак, както беше и през предходния месец, и той не се отмести. По това време на годината в Хонконг винаги е влажно и мокро, но това лято беше различно. Докато Сити бяха там, валеше проливно през 80 процента от всеки ден, а усещането за температурата наближаваше 40°C.

По някакъв начин дъждът спря за достатъчно дълго за представянето на новия им екип за гостуванията, което се състоя на пристанището Виктория и включваше плаващо футболно игрище. То трябваше многократно да бъде подсушавано с чистачки и кърпи, за да се избегнат скъпоструващи подхлъзвания, преди играчите на Сити Фил Фоудън, Райън Макайду и Абдукодир Хусанов да стъпят на него.

When 47 met SEVENTEEN 🎤🎶 pic.twitter.com/jUDIhLYjWb — Manchester City (@ManCity) August 10, 2026

Фоудън беше звездата на това турне, като феновете скандираха името му най-силно по време на събития и открити тренировки. През първата вечер в Хонконг той се разходи, за да види известната статуя на Брус Лий, но веднага беше разпознат и заобиколен от фенове. Когато стотици привърженици се наредиха на опашка пред луксозния хотел "Роузууд" преди първия мач от турнето срещу Интер, той излезе, позира за всяка поискана снимка и даде автограф на всички, дори се подписа върху небесносиньото палто на едно куче.

В първите дни от престоя на Сити в Хонконг фен поиска автограф от новия мениджър Енцо Мареска. Единственият проблем беше, че това изобщо не беше Мареска, а служител на Пума с подобен външен вид, облечен в тренировъчна екипировка на клуба.

Въпреки че дъждът обикновено беше безмилостен, новият стадион "Кай Так" в града разполага с покрив и климатизация, което означава, че подготовката за мача срещу Интер и самата среща преминаха перфектно. Плейлист на тема Сити, включващ Оейсис, Инспайръл Карпетс и клубни химни, гърмеше от високоговорителите на съоръжението, докато играчите тренираха, а Мареска работеше върху тактическия си план, без да се притеснява кой го наблюдава.

During #ManCity's pre-season there was a much more relaxed feeling around the first team, a more welcoming attitude to outsiders including those who work for the club/sponsors. Before the tour, staff remarked how the first-team building at the CFA was a more welcoming place at… pic.twitter.com/XOOsEzmHq0 — City Xtra (@City_Xtra) August 10, 2026

Когато турнето се премести в Сеул, Сити обикновено трябваше да тренира вечер, въпреки че температурите тогава рядко бяха по-ниски от тези по средата на деня. Сутрешните сесии не бяха възможни, тъй като играчите по принцип трудно спят по време на тези пътувания.

Феновете се възползваха от пълноценните тренировки, които Мареска провеждаше, докато се опитваше да обясни идеите си на играчите. Но простият факт, че той е новият човек начело, донесе и забележими промени зад кулисите.

Около първия отбор се усещаше много по-спокойна атмосфера, с по-приветливо отношение към външни лица, включително тези, които работят за клуба или неговите спонсори. Още преди началото на турнето служителите бяха отбелязали, че сградата на първия отбор в тренировъчната база е станала по-гостоприемно място по време на хранене, а достъпът до играчите и самия мениджър в Източна Азия също беше коренно различен.

A look back on our special pre-season tour poster series, where we teamed up with illustrators from Manchester, Hong Kong and Seoul 🩵



Thank you to artists Florence Burns, Toy Shop Boy and Jisu Choi 🎨✈️ pic.twitter.com/l98DnUWeP2 — Manchester City (@ManCity) August 10, 2026

Като ярък пример, за шестте години, в които Сити излъчваше своето предаване "Мачдей Лайв" по официалните канали в ерата на Пеп Гуардиола, екипът, който продуцираше тези програми, никога не е получавал достъп до каталунеца или до който и да е играч от първия отбор. По време на първата открита тренировка в Хонконг те успяха да проведат интервюта на живо с Антоан Семеньо и самия Мареска.

Мениджърът също така седна на кафе с пътуващите журналисти. Последният път, когато Гуардиола направи това, беше през 2016 г., първата му година в клуба - след последната си пресконференция преди мач в Манчестър той каза на репортерите, че по време на престоя си като треньор на Барселона е решил да не дава интервюта, за да могат журналистите да запазят своята безпристрастност.

Достъпът до играчите на това турне беше осигурен по начин, невиждан отпреди пристигането на Гуардиола.

🇰🇷💙 #ManCity fans queued for more than THREE HOURS to enter the bespoke City x PUMA pop-up store in Seongsu-dong, Seoul. 🤯



The demand was so high that fans were given a sheet to tick off everything they wanted before handing it straight to the counter.



City have some serious… pic.twitter.com/MSGEiPHfvx — City Source (@CitySourceHQ) August 10, 2026

През последните години служителите на Манчестър Сити трябваше да организират интервюта почти тайно, намирайки време за базираните в Манчестър журналисти да разговарят с играчите след изпълнение на договорните задължения към местни медии и спонсори. По време на турнето в Токио през 2023 г. репортери се скупчиха около телефон в подножието на стълбище, за да зададат въпроси на Нейтън Аке за новия му договор – разговор, който беше уреден дискретно.

Това лято обаче играчите бяха водени при репортерите след мачовете и след една открита тренировка, а Фил Фоудън говори в продължение на 10 минути след представянето на новия екип за гостуванията. Подобни неща просто никога не биха се случили преди.

Новата атмосфера при Мареска

Основната причина за всичко това е, че дясната ръка на Гуардиола, Манел Естиарте, който гарантираше, че играчите са недостъпни за всеки и всичко, което не е посочено в договорите им, си тръгна заедно с него. Естиарте се наричаше, полушеговито, "лошият", а хората в клуба казваха, че той е този, който казва "не", налагайки граници около Гуардиола и играчите.

Това беше част от култура, която имаше за цел да предпази отбора от разсейване и да го поддържа възможно най-отпочинал. Не може да се отрече, че беше успешно, предвид доминацията на Сити на терена, но през цялото лято е видно, че нещата са се променили.

From Hong Kong… to 𝐒𝐄𝐎𝐔𝐋 🇰🇷



Come along for the ride as I take you behind the scenes of Man City’s Asia trip 🌏



Part 2 of the exclusive Behind the Scenes vlog is now live on the 433 App 📲https://t.co/XS1FQ2Tixi pic.twitter.com/x3rirGx2cK — 433 (@433) August 9, 2026

Атмосферата в отбора се описва от един добре информиран наблюдател като най-забавната и спокойна от години. Изглежда, че Мареска е направил добро впечатление на своите играчи и на екипа, който наследи от ерата на Гуардиола, както в Манчестър, така и по време на турнето.

Турнето в Азия: между ангажименти и забавления

Играчите като цяло имаха възможност да разгледат заобикалящата ги среда, докато присъстваха на различните събития, които Сити организира по време на тези дълги пътувания. Клубът се стреми те да бъдат възможно най-достъпни за феновете, независимо дали става дума за Савиньо и Клаудио Ечевери на събитие на Пума, Омар Мармуш, играещ маджонг в Хонконг, или Гвардиол и Матео Ковачич, които правят клечки за хранене в сеулския квартал Джонгно.

Отборът имаше само два почивни дни по време на пътуването и прекара много време в хотелите си, играейки тенис на маса и запълвайки времето си, както можеха. Имаше възможност за разглеждане на забележителности и опитване на местна улична храна, но условията затрудняваха придвижването из градовете, особено за незабавно разпознаваемите футболисти.

Wrapping up our pre-season tour in style! 💫 pic.twitter.com/pzuvfUGCmS — Manchester City (@ManCity) August 9, 2026

Някои успяха да вместят бързо пътуване до китайския град Шънджън за спонсорско събитие с автомобилния производител БИД, който беше платил сериозна сума за достъп до звездните играчи на Сити. Рубен Диаш и Донарума бяха на тази командировка, а в предишни реклами същата компания е успяла да използва Родри, Фоудън, Раян Шерки и Ерлинг Холанд.

Луксозният търговски център под хотела „Роузууд“ предостави някои възможности за излизане, до известна степен, докато Диаш стигна до двореца Кьонбоккун в Сеул, построен през 1395 г., който е на кратка разходка от хотел „Фор Сийзънс“, където отборът беше отседнал. Сити доведе със себе си собствени готвачи, а „Паста Рияд“ – ястието, популяризирано от тогавашното крило на клуба Рияд Марез през сезон 2022-23 г., включващо пиле, сирене, лук и чушки – все още е в менюто.

Любопитни моменти от мачовете

В заключителните етапи на победата с 3:1 срещу Атлетико – по време на която играчите на испанския клуб беснееха срещу съдията, когато повторенията показаха, че Семеньо е в явна засада при атаката, довела до втория им гол – феновете на Сити зад вратата започнаха норвежката гребна рутина, която завладя Световното първенство това лято.

Преди този мач имаше леко сюрреалистичен момент, когато южнокорейският певец Сан изпълни танц и церемониален начален удар, а всеки един от 50 078-те привърженици на стадиона, както на Сити, така и на Атлетико, аплодира, когато южнокорейският национал Ли Кан-ин влезе от пейката за отбора на Диего Симеоне – беше като овациите, които Холанд получи преди три години, рядко лято, когато Сити можеше да разчита на всичките си големи звезди.

📸 Manchester City in Hong Kong. 🇭🇰 pic.twitter.com/VVqZqCvto5 — City HQ (@City_hq) July 29, 2026

Дикторът на стадиона редовно извикваше имената на играчи, които са направили нещо забележително, което наистина подчерта колко добре играе Семеньо, докато един корейски фен зад вратата беше усвоил перфектно английския акцент с пламенното „Come on Cityyyyy“, което крещеше от време на време.

Като цяло мачът с Атлетико беше по-оживен от срещата в средата на седмицата срещу сборен отбор на Кей-лигата, където феновете използваха ветрила и бяха пръскани от машини за мъгла. Около 28 000 души присъстваха на този мач, бройка, със сигурност повлияна от екстремните температури, и докато играчите се мъчеха, един фен беше интервюиран на големия екран през второто полувреме и извика съобщение в подкрепа на Тижани Райндерс, преди да избухне в изпълнение на „Hey Jude“.

Сити е голяма атракция в тези части на света, не само благодарение на успехите си през последните години, но и на многото събития, които организират в градовете, които ги приемат.

Estevao and Joao Pedro viewing Hong Kong. pic.twitter.com/PMHNOe5F9G — JnR (@CFCJnR) August 6, 2026

Предсезонните турнета винаги ще бъдат по-ценни за финансовия отдел, отколкото за футболната страна на клуба, тъй като условията за тренировки и мачове обикновено са далеч от идеалните. Настоящото лято беше ярък пример за това.

Стотици фенове посрещнаха отбора при кацането му на летище „Инчон“ в Сеул, а картината беше подобна и при заминаването на тима за Англия в неделя вечер.

Ерата „Мареска“ официално започна.

Сам Лий, "Атлетик"

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