Историята на най-желания трофей във футбола

Италианският скулптор, проектирал трофея за Световното първенство по футбол на ФИФА, е искал да улови три спортни емоции в една-единствена спираловидна форма: борбата на атлета, ликуването на фена и момента на победата. Ще припомним, че Силвио Газанига почина през 2016 година

Купата на Световното първенство е проектирана от Газанига в неговото студио в миланския квартал „Брера“. ФИФА обявява открит конкурс за нов дизайн, след като Бразилия получава за постоянно трофея „Жул Риме“ за спечелването на третата си световна титла през 1970 г.

Дизайнът, който вече е познат на поколения фенове на световните първенства, изобразява две фигури, извиващи се нагоре към сфера, представляваща Земята.

Газанига, скулптор и дизайнер на трофеи е работил за „Г.Д.Е. Бертони Срл“ и е създал някои от най-престижните трофеи в света, включително отличията за Купата на УЕФА и Суперкупата на Европа.

Трофеят „Жул Риме“ е краден два пъти. Първият път е през 1966 г., докато е бил изложен публично в Англия, преди да бъде открит от куче на име Пикълс под жив плет в южен Лондон.

Той е откраднат отново от централата на Бразилската футболна конфедерация през 1983 г., след като Бразилия го получава за постоянно притежание. Трофеят така и не е намерен и се смята, че е бил претопен.

Официалната купа на Световното първенство, която капитанът на отбора победител вдига в края на финала, е висока 36 сантиметра (14 инча) и е излята от 18-каратово злато. Тя е поставена върху основа с два пръстена от зелен малахит, символизиращи футболните терени.

След турнира оригиналният трофей се връща във ФИФА, която го съхранява в централата си в Швейцария между световните първенства, а отборът победител отнася у дома позлатена реплика.

Това е 14-ото Световно първенство, на което се използва дизайнът на Гацанига, а според уебсайта на скулптора ФИФА е решила да запази трофея в употреба поне до турнира през 2038 г.

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