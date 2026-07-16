Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Историята на най-желания трофей във футбола

Историята на най-желания трофей във футбола

  • 16 юли 2026 | 16:57
  • 320
  • 0

Италианският скулптор, проектирал трофея за Световното първенство по футбол на ФИФА, е искал да улови три спортни емоции в една-единствена спираловидна форма: борбата на атлета, ликуването на фена и момента на победата. Ще припомним, че Силвио Газанига почина през 2016 година

Купата на Световното първенство е проектирана от Газанига в неговото студио в миланския квартал „Брера“. ФИФА обявява открит конкурс за нов дизайн, след като Бразилия получава за постоянно трофея „Жул Риме“ за спечелването на третата си световна титла през 1970 г.

Дизайнът, който вече е познат на поколения фенове на световните първенства, изобразява две фигури, извиващи се нагоре към сфера, представляваща Земята.

Газанига, скулптор и дизайнер на трофеи е работил за „Г.Д.Е. Бертони Срл“ и е създал някои от най-престижните трофеи в света, включително отличията за Купата на УЕФА и Суперкупата на Европа.

Трофеят „Жул Риме“ е краден два пъти. Първият път е през 1966 г., докато е бил изложен публично в Англия, преди да бъде открит от куче на име Пикълс под жив плет в южен Лондон.

Той е откраднат отново от централата на Бразилската футболна конфедерация през 1983 г., след като Бразилия го получава за постоянно притежание. Трофеят така и не е намерен и се смята, че е бил претопен.

Официалната купа на Световното първенство, която капитанът на отбора победител вдига в края на финала, е висока 36 сантиметра (14 инча) и е излята от 18-каратово злато. Тя е поставена върху основа с два пръстена от зелен малахит, символизиращи футболните терени.

След турнира оригиналният трофей се връща във ФИФА, която го съхранява в централата си в Швейцария между световните първенства, а отборът победител отнася у дома позлатена реплика.

Това е 14-ото Световно първенство, на което се използва дизайнът на Гацанига, а според уебсайта на скулптора ФИФА е решила да запази трофея в употреба поне до турнира през 2038 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Стоичков: Дуел между двама капитани на финала

Стоичков: Дуел между двама капитани на финала

  • 16 юли 2026 | 15:34
  • 1413
  • 0
43-годишният ветеран Крейг Гордън сложи край на кариерата си в националния отбор

43-годишният ветеран Крейг Гордън сложи край на кариерата си в националния отбор

  • 16 юли 2026 | 15:08
  • 652
  • 0
От Тотнъм отхвърлили първата оферта на Нотингам за халф

От Тотнъм отхвърлили първата оферта на Нотингам за халф

  • 16 юли 2026 | 14:59
  • 1336
  • 0
Гари Линекер: Тактиката на Тухел беше абсолютно неразбираема

Гари Линекер: Тактиката на Тухел беше абсолютно неразбираема

  • 16 юли 2026 | 14:51
  • 1295
  • 1
История преди финала: Меси срещу Ямал, 17 години след паметната снимка

История преди финала: Меси срещу Ямал, 17 години след паметната снимка

  • 16 юли 2026 | 14:30
  • 5061
  • 3
Астън Вила уреди заместника на Тилеманс

Астън Вила уреди заместника на Тилеманс

  • 16 юли 2026 | 14:21
  • 4714
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

  • 16 юли 2026 | 17:52
  • 11080
  • 13
Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

  • 16 юли 2026 | 16:12
  • 12263
  • 27
Дери почервенява

Дери почервенява

  • 16 юли 2026 | 16:05
  • 11308
  • 60
Националите с добър жребий за следващата крачка към ЕвроБаскет 2029

Националите с добър жребий за следващата крачка към ЕвроБаскет 2029

  • 16 юли 2026 | 13:51
  • 9325
  • 11
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 27049
  • 97
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 16867
  • 38