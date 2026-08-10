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Хари Кейн ще получи втората си „Златна обувка“ следващата седмица

  • 10 авг 2026 | 14:52
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Хари Кейн ще получи втората си „Златна обувка“ следващата седмица

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн ще бъде награден със „Златната обувка“ за голмайстор номер едно на европейските футболни първенства през сезон 2025/26 през следващата седмица. Новината беше съобщена официално от баварския клуб.

Церемонията по връчването на престижния приз ще се състои на стадион „Алианц Арена“ на 19 август. От Байерн също така подчертаха, че английският национал е сред основните претенденти и за наградата на ФИФА за най-добър футболист на годината.

Това е второ подобно отличие за Кейн, след като той спечели „Златната обувка“ и през 2024 г. По този начин той се нарежда до елитна група играчи, печелили трофея повече от веднъж. Пред него в тази класация са единствено Лионел Меси с шест отличия и Кристиано Роналдо с четири.

През изминалия сезон в германската Бундеслига Хари Кейн реализира 36 гола в 31 изиграни мача, с което изравни личния си рекорд отпреди две години.

Президентът на Байерн Херберт Хайнер не скри гордостта си от постижението на нападателя: „Хари Кейн застава редом до легенди на Байерн като Герд Мюлер и Карл-Хайнц Румениге. Той продължава тяхното голмайсторско наследство в настоящето, издигайки ролята на нападателя до нови висоти. Той е светлина за отбора си както на терена, така и извън него, защото винаги го води с характер и чувство за общност. Горди сме, че е част от семейството на Байерн.“

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