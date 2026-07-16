История преди финала: Меси срещу Ямал, 17 години след паметната снимка

Когато преди близо 17 години фотографът Жоан Монфорт снима Лионел Меси с бебе за благотворителен календар, той е убеден, че дългокосият млад футболист ще постигне големи успехи във футбола. Едва ли обаче е могъл да предположи, че и бебето на снимката ще се превърне в световна футболна звезда. Кадърът, който през последните дни става все популярен в социалните мрежи, показва Меси с малкия Ламин Ямал. Кадрите с двете звезди на футбола стават все по-актуални най-вече заради предстоящия финал на световното първенство в неделя именно между Аржентина и Испания, а двамата от превърналата се в историческа фотосесия ще излязат на терена като противници близо 20 години след събитието. Фотосесията е от 2007 година, а наскоро бащата на Ямал публикува в Instagram част от кадрите с посланието: „Началото на две легенди.“

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56-годишният Жоан Монфорт, който в момента работи като независим фотограф, разказа, че фотосесията се е състояла в съблекалнята за гостуващите отбори на „Камп Ноу“ през есента на 2007 година. Тогава Ямал е бил само на няколко месеца. Футболистите на Барселона позирали с деца и техните семейства за благотворителен календар, организиран като част от ежегодна кампания на местния вестник "Диарио Спорт" и УНИЦЕФ. Монфорт отговарял за фотосесиите, а по стечение на обстоятелствата Меси бил съчетан именно със семейството на Ямал. На една от снимките до аржентинската звезда и бебето е и майката на Ямал, която е родом от Екваториална Гвинея. По това време Меси е на 20 години и вече е считан за един от най-големите таланти във футбола. Все пак ще са необходими още няколко години, преди той да се утвърди като най-впечатляващия футболист на своето поколение с екипите на Барселона и Аржентина. Подобно на Меси, Ламин Ямал също преминава през прочутата школа на Барселона „Ла Масия“. Това, че двамата са се оказали заедно на една снимка през 2007 година, Монфорт определя като сюрреалистично съвпадение. „Звездите се подредиха“, казва фотографът. Монфорт има дългогодишна кариера като спортен фотограф, започнала през 1991 година, и е следвал Барселона по целия свят. Той обаче признава, че никога досега не е виждал подобен интерес към някоя от своите снимки. Финалът между тима на Аржентина, който ще защитава световната си титла; и действащият европейски първенец Испания е в неделя от 22:00. Тогава Меси и Ямал ще позират отново заедно, но вече като съперници.

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