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Ямал и Поро тренират индивидуално, но трябва да са на линия за финала

  • 16 юли 2026 | 21:01
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Испанските национали Ламин Ямал и Педро Поро тренираха отделно от останалата част от отбора, който се подготвя в Ню Джърси за финала на Световното първенство срещу Аржентина в неделя. Двамата се подготвяха на облекчен режим на терена в една от тренировъчните бази на Ню Йорк по време на първата тренировка за отбора на Луис де ла Фуенте. Испанската футболна федерация увери, че се очаква и двамата играчи да бъдат на разположение за мача в неделя и че индивидуалната тренировка е била предпазна мярка като част от управлението на натоварването.

Селекционерът Де ла Фуенте сподели след победата на Испания над Франция на полуфинала, че Поро е получил контузия, но проблемът не се счита за сериозен. Ситуацията на Ямал изглежда по-малко тревожна. Тийнейджърът не е имал контузия, но физическите последици от дуела му с Люка Дин и Тео Ернандес са били видими на следващия ден, като нападателят е лекувал болки и синини от напрегнатия мач.

За останалата част от отбора 15-минутната тренировка, отворена за медиите, премина без инциденти, като играчите бяха отпуснати и оптимистично настроени въпреки влажните условия и температури от около 30 градуса по Целзий.

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Снимки: Imago

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