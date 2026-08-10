ПСЖ и Барселона са се разбрали за цената на Торес

Трансферът на Феран Торес от Барселона в Пари Сен Жермен ще бъде финализиран до дни. Световният шампион с Испания вече се е разбрал с парижани за договор до 2031 година, а от няколко дни Деко и Луис Кампос преговарят за цената на нападателя. Според “Марка” двата клуба вече са се споразумели и парижани подготвят оферта в размер на около 50 милиона евро.

Феран трябва да поднови тренировки с Барселона утре или вдругиден, но тъй като сделката е съвсем близо, той най-вероятно ще получи отсрочка и в следващите дни направо ще пътува за Париж, каквото е и неговото желание.

Санти Ауна и Фабрицио Романо също потвърждават информацията, че двата клуба са съвсем близо до договорка за трансфер на стойност 50 милиона евро. Италианският трансферен експерт дори твърди, че офертата вече е изпратена.

Преминаване на Торес на “Парк де Пренс” пък може да улесни преговорите между ПСЖ и Ливърпул за Брадли Баркола.

🚨🔴🔵🇪🇸 #Ligue1 |



🔐 Le PSG et le FC Barcelone se rapprochent d’un accord pour Ferran Torres.



💰 Montant final de l’opération : environ 50M€.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/KcELSdwArq — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 10, 2026

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