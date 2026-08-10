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ПСЖ и Барселона са се разбрали за цената на Торес

  • 10 авг 2026 | 16:05
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ПСЖ и Барселона са се разбрали за цената на Торес

Трансферът на Феран Торес от Барселона в Пари Сен Жермен ще бъде финализиран до дни. Световният шампион с Испания вече се е разбрал с парижани за договор до 2031 година, а от няколко дни Деко и Луис Кампос преговарят за цената на нападателя. Според “Марка” двата клуба вече са се споразумели и парижани подготвят оферта в размер на около 50 милиона евро.

Феран трябва да поднови тренировки с Барселона утре или вдругиден, но тъй като сделката е съвсем близо, той най-вероятно ще получи отсрочка и в следващите дни направо ще пътува за Париж, каквото е и неговото желание.

Санти Ауна и Фабрицио Романо също потвърждават информацията, че двата клуба са съвсем близо до договорка за трансфер на стойност 50 милиона евро. Италианският трансферен експерт дори твърди, че офертата вече е изпратена.

Преминаване на Торес на “Парк де Пренс” пък може да улесни преговорите между ПСЖ и Ливърпул за Брадли Баркола.

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