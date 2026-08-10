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  3. Тулуза отхвърли поредната оферта от Съндърланд за Металие

Тулуза отхвърли поредната оферта от Съндърланд за Металие

  • 10 авг 2026 | 16:46
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Тулуза отхвърли поредната оферта от Съндърланд за Металие

Френският клуб Тулуза е отхвърлил и четвъртото предложение на английския Съндърланд за левия защитник Даян Металие, съобщава авторитетното издание „Екип“.

Въпреки желанието на самия футболист да се присъедини към отбор от Висшата лига, двата клуба все още не могат да се споразумеят за трансферната сума. Последната оферта от страна на Съндърланд е на стойност 33 милиона евро, включително бонусите.

Ако сделката бъде осъществена при тези параметри, Металие ще се превърне в най-скъпия изходящ трансфер в историята на Тулуза. Именно това беше условието, поставено от ръководството на френския клуб, за да се раздели със своя играч. Въпреки това, от Тулуза настояват да получат 35 милиона евро, докато от Съндърланд смятат, че предложената сума е адекватна на настоящите пазарни условия в европейския футбол.

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Снимки: Imago

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