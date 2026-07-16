Скалони се изправя срещу своя учител Де ла Фуенте на финала на Световното първенство

Испания елиминира Франция, Аржентина се справи с Англия и финалът на Световното първенство по футбол се очертава като перфектен сценарий: европейски шампион срещу световен южноамерикански първенец, който ще противопостави учител и негов ученик, пише агенция Ройтерс. Испания на Луис де ла Фуенте ще се опита да осигури втора световна титла за страната, 16 години след първата в Южна Африка, докато Аржентина на Лионел Скалони се стреми да стане първата нация след Бразилия през 1962 г., спечелила две поредни световни титли.

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Двамата наставници се познават от треньорската академия на Испанската футболна асоциация (RFEF) в Лас Росас, където Де ла Фуенте е бил преподавател, а Скалони - един от неговите ученици. Това се случи през 2017 г., две години след като Скалони приключи състезателната си кариера. Де ла Фуенте, тогава отговарящ за младежките отбори на Испания, беше сред фигурите, които помогнаха на наскоро приключилия като играч да направи първите си стъпки към треньорската професия. Нито един от двамата не би могъл да си представи, че уроците от Лас Росас един ден ще отекнат чак до финал на Световното първенство. Скалони пази хубави спомени за този период и връзката си с Де ла Фуенте.

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„Луис е бил огромна помощ за тези от нас, които преминаха треньорския курс в Лас Росас. Разговарях с него и му желая всичко най-добро“, каза Скалони преди победата на Аржентина над Еквадор на четвъртфинала на Копа Америка. Възхищението не е само в едната посока. Де ла Фуенте описва Скалони като майстор, необичайно определение за бивш ученик, но подходящ за човека, който доведе Аржентина до световен и континентален успех. И двамата треньори вдигнаха съответните континентални трофеи, а сега те се срещат отново, не в класната стая, а в спор за най-голямата награда във футбола.

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Снимки: Gettyimages