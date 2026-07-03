50 евродепутати настояват ФИФА да разследва наградата на Тръмп за мир

Петдесет членове на Европейския парламент се присъединиха към призива към ФИФА да разследва връчването на „Награда за мир“ на Доналд Тръмп от Джани Инфантино. С това те подкрепиха искане, отправено през декември от организацията за защита на човешките права „ФеърСкуеър“.

„Това писмо представлява най-значимата намеса на европейски политици срещу злоупотребите с управлението и нарушенията на правилата на върха на световния футбол, откакто Европейският парламент призова през 2015 г. предшественика на Инфантино Сеп Блатер да подаде оставка“, написаха от „ФеърСкуеър“ в петък.

В писмо от понеделник 50 избраници от 13 европейски държави, предимно социалдемократи, либерали и зелени, „настоятелно призовават етичната комисия на ФИФА да проведе с най-голяма бързина и искреност“ разследването, което британската неправителствена организация иска от близо седем месеца.

„Докато очите на целия свят са насочени към ФИФА това лято по време на Световното първенство, това искане представлява възможност за ФИФА да докаже своя ангажимент към политически неутралитет, прозрачност и отговорност“, пишат подписалите, водени от ирландеца Бари Андрюс, нидерландката Лара Волтерс и датчанина Нилс Фулсанг.

Подкрепена в началото на юни от Норвежката футболна федерация – единствената сред 211-те нации членки на ФИФА – „ФеърСкуеър“ обвинява шефа на световния футбол Джани Инфантино в нарушаване на неговото „задължение за неутралитет“, заложено в член 15 от етичния кодекс на институцията, с цел да облагодетелства Доналд Тръмп.

Организацията настоява по-специално етичната комисия „да проучи обстоятелствата“ около връчването миналия ноември на американския президент на безпрецедентна „Награда на ФИФА за мир“, чиито критерии и процедури никога не са били изяснени от футболната централа.

В по-широк план „ФеърСкуеър“ изтъкна и призива на Инфантино от октомври Тръмп да получи Нобелова награда за мир, както и неговите благоприятни коментари за вътрешната му политика. „Като подкрепя ясно политическата програма на президента Тръмп на национално и международно ниво“, неговото поведение застрашава „почтеността и репутацията на футбола и на самата ФИФА“, изрази съжаление организацията.

Потърсена за коментар от АФП в петък, ФИФА не коментира писмото на европейските парламентаристи. По същество тя никога не е отговорила на искането на „ФеърСкуеър“, нито на критиките около „наградата за мир“.

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