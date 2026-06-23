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Официално: Тръмп ще бъде на финала и ще връчи купата на новия световен шампион

  • 23 юни 2026 | 21:12
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъства на финала на Световното първенство по футбол и ще връчи трофея и медалите на новия световен шампион, както направи преди година и на Световното клубно първенство. Това потвърди шефът на ФИФА Джани Инфантино.

80-годишният Тръмп не присъства на откриването на Световното първенство в САЩ и все още не е посетил мач на живо от турнира, на който страната му е един от трите домакина.

Финалът е на 19 юли на "МетЛайф Стейдиъм" в Ню Джърси и планът е Тръмп да присъства.

„Ще бъдем заедно с президента, ще се наслаждаваме на финала и ще връчим трофея на победителя, разбира се“, каза Инфантино пред Fox.

На въпроса дали ще направят връчването заедно, Инфантино добави: „Разбира се, ние сме заедно през цялото време.“

Съединените щати са домакини на 78 от 104-те мача на турнира, който се провежда също в Мексико и Канада.

Миналото лято Тръмп остана на подиума на победителите на стадион "МетЛайф", след като връчи трофея от Световното клубно първенство на капитана на Челси Рийс Джеймс. Футболистите на лондончани изглеждаха доста объркани, като тогава президентът на ФИФА Джани Инфантино първоначално се опита да отмести Тръмп, но по-късно го насърчи да остане на мястото си.

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Снимки: Gettyimages

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