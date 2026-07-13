Невил защити „монументалния“ Белингам след коментарите на Тухел

Гари Невил изрази подкрепата си за Джуд Белингам, след като селекционерът на Англия Томас Тухел настоя, че отборът му е имал „късмет“ при победата над Норвегия. Наставникът на „Трите лъва“ призна, че не е доволен от „небрежната“ игра на своя тим при успеха с 2:1 срещу Норвегия, постигнат в продълженията след изоставане от 0:1, благодарение на два гола на Белингам.

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Въпреки това, 52-годишният Тухел по-късно похвали манталитета и нагласата на отбора, които са му помогнали да стигне до победата.

Тези цитати бяха представени на 23-годишния Белингам в негово собствено интервю за Ай Ти Ви с Гейбриъл Кларк, на което той отговори: „Както и да е“, преди да добави на пресконференцията си пред медиите: „Може би той не знае какво е необходимо, за да играеш в тези условия срещу Ерлинг Холанд, Нуса, Сьорлот. Това не е лесен отбор за побеждаване. Мисля, че се опитахме да създадем позитивна среда и трябва да я запазим и за полуфиналите. Не мога да се изкажа достатъчно ласкаво за момчетата. Няма да печелиш всеки мач с хиляда паса, понякога трябва да спечелиш и с мръсна игра.“

Невил, който има 85 мача за Англия, похвали звездата на Реал Мадрид за това, че е подкрепил съотборниците си въпреки острата оценка на Тухел. Бившият защитник на Манчестър Юнайтед каза след победата в четвъртфинала: „Наистина ми хареса. Не съм голям привърженик на това играчите да не дават интервюта, особено когато са най-добрите в отбора. Ако си звездата, човекът, който ще ни печели мачовете, мисля, че ти си този, който трябва да излезе и да говори. Джуд Белингам говори след абсолютно всеки мач на този турнир – дори след равенството с Гана, когато представянето не беше добро и имаше критики.“

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Невил продължи: „Това, което ми хареса, не бяха само думите, които излязоха от устата му, а погледът в очите му. Виждаш погледа на някой, който е яростен и решен да успее. Той е на 23 години, това, което прави това момче, е абсолютно монументално. Въздействието, което оказва върху младите хора в нашата страна и по света, е великолепно. Мисля, че може би се преувеличава малко темата Тухел/Белингам – това очевидно е нещо, което се случва от 12 месеца. Но Тухел няма да го остави на пейката.“

Невил обясни, че Белингам уважава мениджъра си заради неговия перфекционизъм и ще го оцени след 10 години.

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Той продължи: „Белингам вероятно уважава мениджъра си за смелостта да каже това след мача. Може да не го мисли сега, но след 10-15 години, когато се замисли за съвършенство и елитно представяне, той ще осъзнае, че Томас Тухел просто е изисквал повече от отбора, защото вярва, че те могат да дадат повече. Това, което понякога се случва – не само във футбола, но и в живота – е, че хората не са склонни да водят трудни разговори помежду си.“

„Томас Тухел излиза, дава интервю, не е доволен от представянето, защото знае, че този отбор може повече и знае, че трябва да играе по-добре срещу Аржентина. Той има играч, който иска малко уважение за достигането до полуфинал на Световно първенство, за постижението, усилията и отдадеността, които играчите са вложили. Нямам никакъв проблем с подобни неща. Понякога се стига до напрежение, но това не е проблем. Понякога е по-добре да е така, отколкото обратното.“

Невил завърши, наричайки Белингам „суперзвездата на Англия“.

Доста медии още преди старта на Световното първенство излязоха с информация, че Тухел и Белингам са имали обтегнати отношения на моменти през последните 12 месеца, но в крайна сметка са успели да намерят общ език в дните преди старта на турнира.

Англия се изправя срещу Аржентина на полуфиналите в сряда – сблъсък, невиждан на Световно първенство от 2002 г., когато дузпа на Дейвид Бекъм реши мача в груповата фаза. „Трите лъва“ за последно играха с „албиселесте“ в елиминационната фаза на Мондиал през 1998 г. – мач, запомнен най-вече с изгонването на Дейвид Бекъм срещу Диего Симеоне и поражението на "трите лъва" с 3:4 след дузпи.

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Снимки: Gettyimages