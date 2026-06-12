Гари Невил: Англия има талантливи футболисти, но само един е на световно ниво

Английският национален отбор по футбол е изграден около единствения си играч на световно ниво - Хари Кейн, заяви анализаторът на Sky Sports Гари Невил в началото на Световното първенство. Първият мач на шампионите от 1966 е срещу Хърватия на 17 юни. Кейн направи най-силния сезон в кариерата си, след като вкара 61 гола в 51 мача за Байерн Мюнхен. Той е претендент за "Златната топка", но това зависи и от представянето на Англия на световните финали.

"Той е звезда. Англия има талантливи футболисти, но само един на световно ниво и това е Хари Кейн. Самият състав на Томас Тухел в атака е изцяло фокусиран върху него. Има някои футболисти, които не са в най-добрата си форма, но ги няма Фил Фоудън, Коул Палмър и Морган Гибс-Уайт. Тухел иска бързи играчи около Кейн. Антъни Гордън, Маркъс Рашфорд и Морган Роджърс са такива", каза Невил за Sky Sports.

"Всичко се гради около Кейн. Той трябва да изнесе голямата тежест. Дали чувства напрежение от това? Не. Момчето е абсолютно непоклатимо. Той е изключителен професионалист и не можеш да го пречупиш. Хари е истинско съкровище за този отбор", добави той. "Не виждам и начин да се умори твърде много, защото Англия няма да пресира дълбоко. Дори и да го правят, Хари има много бързи хора около него. Всичките са такива, а освен това са млади и енергични. Той е лидерът на тази група и всичко се гради около него. Колко футболисти от световна класа е имала Англия в последните 20-30 години? Световна класа, без спорове. Той е един от тях", завърши Невил.

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Снимки: Imago