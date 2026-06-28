Гари Невил: Белингам е най-добрият играч на Англия

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед и английския национален отбор Гари Невил оцени представянето на Джуд Белингам и "трите лъва" на Световното първенство. Бившият защитник определи Белингам за един от най-важните играчи на островитяните на турнира в Северна Америка. Англичаните завършиха на първо място в група "L" с актив от седем точки от три мача.

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"Белингам определено е най-добрият играч на Англия. Той е единственият, който изглежда във форма и изглежда свеж. Той е заплаха за всеки противник в атака и играе на нивото, което се очаква от него. Този отбор вдигна високо летвата в последните години с изиграните финали и полуфинал", заяви Невил, цитиран от goal.com. Джуд Белингам има две попадения на шампионата в САЩ, Мексико и Канада до момента.

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Той припомни, че по време на неговото участие в националния отбор, англичаните понякога не се излизали от предварителните групи на големите шампионати.

"Имаше кошмарни моменти, когато отпадахме, достигайки най-много до четвъртфиналите. Това е може би най-сериозното разочарование. Сегашният състав постави наистина нови и високи стандарти. За момента искаме повече от Маркъс Рашфорд и Морган Роджърс", заяви още Гари Невил.

На 1/16-финалите на Мондиал 2026 Англия ще играе срещу ДР Конго на 1 юли в Атланта.

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Снимки: Gettyimages