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Куртоа обясни за контузията си и отсече: Много трудно щяха да ми вкарат втори гол

  • 11 юли 2026 | 01:40
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Вратарят на Белгия Тибо Куртоа обясни цялата ситуация около контузията си, която го извади от игра по средата на второто полувреме при загубата с 1:2 от Испания. Също така той увери, че е нямало да допусне втори гол, ако беше продължил мача. Освен това стражът на Реал Мадрид защити заменилия го Сене Ламенс, който сбърка при късното попадение на Микел Мерино, донесло успеха на „Ла Фурия“.

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„Малко ме боли, но както и да е. При една дълга топка усетих нещо. Помислих, че просто мускулът ми е стегнат, защото бях изритал 30 топки напред. При едно спасяване малко го усетих, а при друго изритване почувствах по-силна болка. Седнах за момент, за да ме прегледа лекарят. Аз исках да продължа, но треньорът ми каза, че ако не съм 100%, ще ме смени. Аз му отговорих, че не съм добре и че не мога да изритвам напред. Въпреки това исках да продължа, за да видя какво ще стане. Ако не ми се налагаше да изритвам топката, можех да продължа. Но няма проблем, щом треньорът иска да разчита на някой, който е 100%. Все пак отборът е на първо място. Не очаквам на прегледите да се окаже нещо сериозно. Мисля, че ще бъда готов за началото на сезона в средата на август.

Малшанс е, че при първия гол топката отиде при Фабиан Руис за неговата добавка. През второто полувреме те имаха повече положения. Аз обаче се чувствах добре при спасяванията си, извеждащите пасове и центриранията на Ламин Ямал. Усещах, че щеше да им е много трудно да ми вкарат втори гол. Грешката на Ламенс? Вярно е, че теренът е много сух. Малшанс, в крайна сметка футболът е такъв. Не бива да разпъвате момчето. Той е голям вратар, направи голям сезон в Манчестър Юнайтед и не го заслужава“, коментира Куртоа след отпадането на Белгия от Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages

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