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Ламин Ямал: Ако някой трябва да се страхува, това са французите

  • 11 юли 2026 | 01:28
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Крилото на Испания Ламин Ямал сподели мнението си за победата с 2:1 над Белгия на четвъртфиналите на Световното първенство. Следващият съперник на тима на Луис де ла Фуенте е Франция.

„Много сме щастливи, че отново сме на полуфинал. От доста време сме тук и искаме да стигнем до самия край. Радваме се на тази победа и на класирането за следващия етап“, заяви Ямал.

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„Мисля, че бяхме много по-силни от съперника. Да, допуснатият гол остави странно усещане, защото дойде в момент, в който напълно контролирахме играта. Но такъв е футболът. Може да изглежда, че не показваме някакъв особено красив футбол, но реалността е, че нито един отбор не успя да играе с нас като с равен“, добави той.

„Смятам, че ако някой трябва да се страхува, то това е Франция – от нас. Именно ние ги елиминирахме в Лига на нациите миналата година. Разбира се, срещат се два великолепни отбора, два тима от световна класа. Според мен това са двата най-силни национални отбора в света. Ще видим какво ще се случи, но ние нямаме никакъв страх“, завърши Ямал.

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Снимки: Gettyimages

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