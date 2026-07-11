Кастан: Истината е, че по-добрият отбор победи

Тимоти Кастан направи асистенция, но тя не помогна на Белгия да преодолее Испания на 1/4-финалите на Мондиал 2026. Опитният футболист обаче похвали старанието на всички футболисти.



„Явно не бяхме достатъчно добри. Съперникът беше по-добър от нас. Успяхме да отбележим гол и да изравним, но през второто полувреме не се представихме така, както трябваше. Може би се справихме в защита, но трябваше да бъдем много по-добри с топката. Испания е отбор от много висока класа, но искахме да ги елиминираме", коментира Кастан.

Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

„Не създадохме много положения. Нямахме и много владение на топката. Винаги искам да се гледам в огледалото, а не да коментирам другия отбор. Те бяха силни, но ние можехме да се справим по-добре", призна белгиецът.



„Никога не си доволен, когато отпадаш, но беше добро първенство. Днес със сигурност можехме да направим повече и е нормално да съжаляваме", добави Кастан.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages