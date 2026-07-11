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Аксел Витсел: Можем само да се гордеем с постигнатото

  • 11 юли 2026 | 02:23
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Ветеранът Аксел Витсел се включи изненадващо в мача срещу Испания, който може да се окаже последен за него с екипа на националния отбор на Белгия. "Червените дяволи" загубиха драматично с 1:2 и приключиха участието си на Мондиал 2026 на четвъртфиналите.

„Тъжен съм. Испания беше силна, но ние се защитавахме солидно. Може би можехме да ги нараним повече при контраатаките. Това малко липсваше. Но всички можем да се гордеем и да си тръгнем от това Световно първенство с високо вдигнати глави", коментира Витсел.

„Нещата не започнаха добре с контузията на Юри Тилеманс, а след това и Тибо Куртоа и Кевин Де Бройне трябваше да бъдат заменени. Липсваше ни малко късмет, но е трудно да излезеш срещу Испания и да кажеш, че ще доминираш във владението на топката. Знаехме, че ще страдаме. Бяхме силни, но всичко се свежда до детайли. Ако можехме да влезем в продължения, наистина щяхме да имаме шанс. Но липсваше ни прецизност при контраатаките", коментира опитният халф.

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"Промени ли контузията на Куртоа нещо психически? Имаме трима превъзходни вратари. Тибо си е Тибо, разбира се, но не бива да отдаваме днешната загуба на неговото излизане. Ние сме отбор. Както казах, всичко се свежда до детайли. Днес те не се развиха по желания от нас начин. Но три четвърти от света дори не ни очакваха на четвъртфиналите, така че можем да си тръгнем от Световното първенство с гордост", изтъкна Витсел.

„Мисля, че това беше последното ми Световно първенство, да. Сега съм на 37 години на следващото ще да съм на 41. Разбира се, това ме натъжава малко, защото знам, че това беше последното ми участие на най-големия футболен форум", каза още халфът.

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Снимки: Imago

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