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Руди Гарсия: Трябваше да получим дузпа и всичко щеше да е различно

  • 11 юли 2026 | 01:51
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Селекционерът на Белгия Руди Гарсия беше много разочарован след отпадането на тима от Световно първенство. "Червените дяволи" загубиха четвъртфиналния двубой срещу Испания с 1:2.

„Бих казал, че погледнахме испанците в очите. Това беше важно за духа на отбора. Тази вечер бяхме победени, защото много неща се обърнаха срещу нас. Когато загубиш капитана си и вратаря си, който е един от най-добрите в света, и когато си принуден да замениш Де Бройне, става много трудно. Съдбата не беше на наша страна. За да стигнеш далеч, ти е нужен и късмет. Но аз се гордея с нашите играчи и нашето представяне. Тръгваме си с високо вдигнати глави", заяви Руди Гарсия.

„Можехме дори да отбележим втори гол. Гледах записа и Майкъл Оливър (съдията - б.р.) може би не го е видял, но тази игра с ръка на Родри е дузпа за нас в 60-ата минута. Тогава можехме да поведем с 2:1. Няма да казвам повече за тази ситуация, но това също беше удар от съдбата. А ако имаш твърде много такива, става трудно да продължиш напред", изтъкна наставникът на белгийците.

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„Ще се поучим от тази загуба. Знам, че всеки детайл е от значение, знам го от опит. Не можеш да правиш грешки, не можеш да раздаваш подаръци. През целия мач губехме топки, които на моменти бяха твърде лесни. Всички стоим един зад друг, но в бъдеще не трябва да правим подобни грешки", призна специалисът.

На въпрос дали ще поднови договора си като национален селекционер, който изтича след края на Мондиал 2026, Гарсия отговори лаконично: „Сега не е моментът да говорим за това“.

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Снимки: Imago

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