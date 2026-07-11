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Героят за Испания: Не мога да повярвам, не очаквах да се случи отново

  • 11 юли 2026 | 00:52
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Халфът Микел Мерино призна, че е изумен от факта, че във втори пореден мач се превърна в герой за Испания, разписвайки се като резерва. Именно той отбеляза единственото попадение за успеха срещу Португалия в добавеното време, след което вкара и победния гол за 2:1 срещу Белгия отново в заключителните минути.

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„Как да съм? Все още не мога да повярвам. Да го направя още веднъж… Мислех, че нямаше да се случи отново дълго време, но ето, че се повтори. Изглежда, че случайностите не съществуват и ако влезеш подготвен, топката отново идва при теб. Супер щастлив съм. Съмнявам се, че това ще се случи отново, но дано, да видим какво ще стане. Остават ни два мача, за да станем световни шампиони. Дано да успеем да го постигнем. Представянето ни на Мондиала е нещо социално, което обединява цялата страна. Това, че нося толкова радост, е гордост за мен. Мачът с Франция ще бъде оспорван. В полуфиналите обаче не можем да очакваме друго нещо – там има само елитни отбори. Ще влезем в двубоя с глад и желание“, коментира Мерино след победата в ¼-финала от Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages

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