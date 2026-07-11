Героят за Испания: Не мога да повярвам, не очаквах да се случи отново

Халфът Микел Мерино призна, че е изумен от факта, че във втори пореден мач се превърна в герой за Испания, разписвайки се като резерва. Именно той отбеляза единственото попадение за успеха срещу Португалия в добавеното време, след което вкара и победния гол за 2:1 срещу Белгия отново в заключителните минути.

Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

„Как да съм? Все още не мога да повярвам. Да го направя още веднъж… Мислех, че нямаше да се случи отново дълго време, но ето, че се повтори. Изглежда, че случайностите не съществуват и ако влезеш подготвен, топката отново идва при теб. Супер щастлив съм. Съмнявам се, че това ще се случи отново, но дано, да видим какво ще стане. Остават ни два мача, за да станем световни шампиони. Дано да успеем да го постигнем. Представянето ни на Мондиала е нещо социално, което обединява цялата страна. Това, че нося толкова радост, е гордост за мен. Мачът с Франция ще бъде оспорван. В полуфиналите обаче не можем да очакваме друго нещо – там има само елитни отбори. Ще влезем в двубоя с глад и желание“, коментира Мерино след победата в ¼-финала от Мондиал 2026.

Against Portugal in Ro16:

▪️ Subs on in the 85th minute

▪️ Scores winner six minutes later



Against Belgium in Quarterfinals:

▪️ Subs on in the 86th minute

▪️ Scores winner two minutes later



Mikel Merino, Spain’s No. 9 😉 pic.twitter.com/SNl9KlQA2F — B/R Football (@brfootball) July 10, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages