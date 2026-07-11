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Де ла Фуенте: Само ние можем да победим Франция в два поредни мача

  • 11 юли 2026 | 00:51
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Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира победата с 2:1 над Белгия на четвъртфиналите на Световното първенство. Успехът стана факт след късно попадение на резерва Микел Мерино.

„Всичко се дължи на характера на този отбор. За мен е чест да водя такъв колектив, който е толкова отдаден и постоянно се стреми да се подобрява", заяви Де ла Фуенте веднага след двубоя.

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"Справедливо е да вярваме, че можем да победим Франция. Ще работим усилено за това. Ние сме единственият отбор, който успя да победи Франция два пъти. Очаква ни сблъсък между два велики национални отбора“, заяви още специалистът.

"Микел Мерино притежава много качества. Той пасва перфектно към системата ни на игра. Знам, че когато и да имам нужда от него, той ще е насреща", подчерта Де ла Фуенте.

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"Ла Роха" се класира за полуфинал на световни финали едва за трети път в своята история и за първи път от 2010 г. насам, когато спечели титлата.

Сблъсъкът между Испания и Франция ще се състои на 14 юли.

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Снимки: Gettyimages

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