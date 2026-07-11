Мехеле: Късметът не беше на наша страна

Брандън Мехеле изигра пореден силен мач на Световно първенство, а Белгия беше близо до продължения в четвъртфиналния сблъсък срещу Испания на Мондиал 2026, но късен гол на Микел Мерино донесе победа с 2:1 на иберийците.

„Гордея се. Особено в последните няколко мача показахме на какво сме способни. Трудно ни беше да прескочим груповата фаза, но постепенно намерихме ритъма си. Днес не беше изключение и изиграхме добър мач. Просто късметът не беше на наша страна”, коментира Мехеле.

“Юри Тилеманс е нашият капитан. Винаги е неприятно, когато го няма, но имаме достатъчно качествени играчи на пейката. Ханс Ванакен свърши фантастична работа, както и целият отбор. Малко е разочароващо, че участието ни трябваше да завърши по този начин, защото не играхме зле. Можехме да стигнем до продължения, а после всичко щеше да е възможно”, смята защитникът.

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„Не мисля, че някой е очаквал, че ще играя във всеки мач. Дадох всичко от себе си и мога да погледна назад към един добър турнир. Много съм горд и се опитах да съм полезен, точно както правя в Брюж. Мисля, че се получи доста добре. Така че съм щастлив и горд”, сподели Мехеле.

„Приятно е да чуя това, че феновете са доволни от мен. Щастлив съм и се гордея”, каза още белгийският национал.

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Снимки: Imago