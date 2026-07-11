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  3. Тилеманс: Когато тялото ти каже „стоп“, не трябва да го насилваш

Тилеманс: Когато тялото ти каже „стоп“, не трябва да го насилваш

  • 11 юли 2026 | 01:36
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Капитанът на Белгия Юри Тилеманс не можа да играе в мача срещу Испания от 1/4-финалите на Мондиал 2026, загубен с 1:2. Халфът трябваше да прекрати загрявката си заради контузия в адукторите, а Ханс Ванакен го замени в стартовия състав.

„Когато тялото ти каже „стоп“, не трябва да го насилваш“, заяви Тилеманс.

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„В края на мача се видя, че много от играчите бяха уморени. Липсваше ни свежест накрая и това ни костваше скъпо. Много е жалко, но шапки долу за всички играчи, защото те дадоха всичко от себе си. Гордея се. И се надявам, че и хората у дома са горди", добави халфът.

По време на самия мач контузия получи и Тибо Куртоа, а неговият заместник Сене Ламенс допусна груба грешка, довела до втория гол във вратата на "червените дяволи".

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Снимки: Gettyimages

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