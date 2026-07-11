Испания е само на един мач от рекорда на Италия

Испания се класира за полуфиналите на Световното първенство за първи път от победния за тима турнир през 2010 г. „Ла Фурия“ надделя драматично с 2:1 над Белгия в четвъртфинален сблъсък. Победният гол за испанците дойде в 88-ата минута, когато Микел Мерино се разписа след грешка на вратаря Сене Ламенс. Стражът на Манчестър Юнайтед не успя да улови далечен удар на Пау Кубарси, а Мерино беше на точното място, за да направи добавка и да донесе успеха на своя отбор.

Ламенс се появи в игра като резерва, след като титулярният вратар на Белгия Тибо Куртоа напусна терена със сълзи на очи поради контузия през второто полувреме.

Spain's incredible unbeaten run is extended to 36 GAMES as they progress past Belgium and into the World Cup semi-finals 📈🚀🇪🇸



Exactly the sort of form you want to be in right now 😮‍💨 pic.twitter.com/JpIeChQ8vi — OneFootball (@OneFootball) July 10, 2026

С тази победа Испания удължи впечатляващата си серия на 36 поредни мача без загуба в редовното време. Тимът, воден от Луис де ла Фуенте, не е губил от приятелската среща с Колумбия (0:1) през март 2024 г.



По този начин испанците изравниха постижението на Аржентина от периода 2019–2022 г. и са само на един мач от световния рекорд на Италия от 37 мача без поражение, поставен между 2018 и 2021 г.

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Снимки: Imago