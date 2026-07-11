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Испания е само на един мач от рекорда на Италия

  • 11 юли 2026 | 01:03
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Испания се класира за полуфиналите на Световното първенство за първи път от победния за тима турнир през 2010 г. „Ла Фурия“ надделя драматично с 2:1 над Белгия в четвъртфинален сблъсък. Победният гол за испанците дойде в 88-ата минута, когато Микел Мерино се разписа след грешка на вратаря Сене Ламенс. Стражът на Манчестър Юнайтед не успя да улови далечен удар на Пау Кубарси, а Мерино беше на точното място, за да направи добавка и да донесе успеха на своя отбор.

Ламенс се появи в игра като резерва, след като титулярният вратар на Белгия Тибо Куртоа напусна терена със сълзи на очи поради контузия през второто полувреме.

С тази победа Испания удължи впечатляващата си серия на 36 поредни мача без загуба в редовното време. Тимът, воден от Луис де ла Фуенте, не е губил от приятелската среща с Колумбия (0:1) през март 2024 г.

По този начин испанците изравниха постижението на Аржентина от периода 2019–2022 г. и са само на един мач от световния рекорд на Италия от 37 мача без поражение, поставен между 2018 и 2021 г.

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Снимки: Imago

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