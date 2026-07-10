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Рекордната "суха" серия на Испания спря на 649 минути

  • 10 юли 2026 | 23:59
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Националният отбор на Испания записа впечатляващ рекорд за най-много поредни минути без допуснат гол в историята на световните първенства. Постижението достигна 649 минути, преди да бъде прекъснато.

Серията приключи по време на четвъртфиналния двубой от Мондиал 2026 срещу Белгия, спечелен с 2:1. Голът за белгийците, който сложи край на рекорда, бе дело на Шарле Де Кетеларе.

Предишното върхово постижение принадлежеше на италианския вратар Валтер Дзенга, който не допусна гол в продължение на 517 минути по време на Мондиал 1990.

За последно Испания бе инкасирала попадение на Световното първенство в Катар, когато отстъпи на Япония с 1:2 в мач от груповата фаза. Оттогава „Ла Фурия“ запази мрежата си „суха“ във всички следващи срещи, включително елиминационните двубои от предишния турнир и мачовете от настоящия шампионат.

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Снимки: Gettyimages

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