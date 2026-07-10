Рекордната "суха" серия на Испания спря на 649 минути

Националният отбор на Испания записа впечатляващ рекорд за най-много поредни минути без допуснат гол в историята на световните първенства. Постижението достигна 649 минути, преди да бъде прекъснато.

Серията приключи по време на четвъртфиналния двубой от Мондиал 2026 срещу Белгия, спечелен с 2:1. Голът за белгийците, който сложи край на рекорда, бе дело на Шарле Де Кетеларе.

Charles De Ketelaere is the first player to score against Spain at the 2026 World Cup.



It ends Unai Simon’s record-breaking run of 649 minutes without conceding at the tournament. 🤯 pic.twitter.com/gpkpvgBm0o — Squawka (@Squawka) July 10, 2026

Предишното върхово постижение принадлежеше на италианския вратар Валтер Дзенга, който не допусна гол в продължение на 517 минути по време на Мондиал 1990.

За последно Испания бе инкасирала попадение на Световното първенство в Катар, когато отстъпи на Япония с 1:2 в мач от груповата фаза. Оттогава „Ла Фурия“ запази мрежата си „суха“ във всички следващи срещи, включително елиминационните двубои от предишния турнир и мачовете от настоящия шампионат.

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Снимки: Gettyimages