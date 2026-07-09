Венгер: Само един отбор може да спре Франция за световната титла

Бившият мениджър на Арсенал и настоящ директор по развитието на футбола във ФИФА Арсен Венгер даде своята прогноза за финалната фаза на Световното първенство. Според французина „петлите“ са способни да спечелят трета световна титла, но той смята, че само един отбор е достатъчно добре подготвен, за да им се противопостави - и това е Испания.

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Помолен да даде своята прогноза за развоя на турнира, Арсен Венгер логично заложи на родината си. Това не е изненада, като се има предвид нивото на игра, демонстрирано от възпитаниците на Дидие Дешан в първите им пет мача.

🚨🗣️ Arsene Wenger believes Spain 🇪🇸 is the only team that can beat France 🇫🇷.



"For me, the real question mark is Spain. If any team is capable of beating France, I’d say it’s Spain 🇪🇸.



"That's because they have a higher level of technical skill than France 🇫🇷 and a culture of… pic.twitter.com/xgV2dnx1Yc — MR OLAWALE QUADRI 🇳🇬 (@QualityQuadry) July 9, 2026

„Франция ще спечели Световното първенство“, заяви 76-годишният специалист в подкаста на световния шампион от 2014 г. с Бундестима Тони Кроос, който германецът води с брат си Феликс. „Знам, че ще кажете, че е защото съм французин. Но ако анализирате малко турнира, днес влакът се движи с определена скорост. И трябва да си способен да се качиш на него.“

Като бивш треньор на японския клуб Нагоя Грампус през 90-те години, Арсен Венгер следи отблизо представянето на азиатските национални отбори по време на Световното първенство. И макар две нации от Азиатската футболна конфедерация да излязоха от групите (Япония и Австралия), нито една не успя да се класира за 1/8-финалите. Според емблематичния бивш мениджър на „артилеристите“ този провал е напълно логичен.

„Азиатските отбори отпаднаха, защото не можеха да поддържат ритъма и интензивността на мачовете“, продължи Арсен Венгер. „И нямаха достатъчно технически качества, за да се борят.“

С шест от осемте четвъртфиналисти, Европа нанесе сериозен удар на този Мондиал 2026. Но докато Аржентина и Мароко са решени да осуетят плановете на отборите от Стария континент, според бившия треньор на Арсенал те трудно биха победили „петлите“.

🚨🗣️ Arsene Wenger: "When you analyze the World Cup today, the game is moving at a pace you have to be able to keep up with."



"For instance, the Asian teams were all eliminated because they couldn't match the INTENSITY and SPEED of the game. Nor do they have the technical… pic.twitter.com/P2fY1Wp01W — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 8, 2026

Същото важи и за Англия, за която Венгер не вярва, че е в позиция да спечели световната титла това лято, въпреки 22-те му години във Висшата лига. Според него само европейският шампион Испания с феномена Ламин Ямал изглежда способна да съперничи на Франция. И за да успее, Луис де ла Фуенте не трябва да разчита непременно на звездата на Барса.

„За мен истинският въпрос е Испания. Ако има отбор, способен да победи Франция в момента, бих казал, че това е Испания“, продължи 76-годишният Венгер. „Защото те имат по-добро техническо ниво от Франция. Притежават качество в колективната игра и култура на отборна игра, каквито никой друг в света няма в момента. Поне не на такова ниво.“

В заключение той добави: „Така че според мен всичко ще се реши между тези два отбора. Разбира се, Франция е по-силна във физическо отношение.“

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Снимки: Imago