Шестте "кражби" на Мароко от Франция, последната от които е особено болезнена

В редиците на националния отбор на Мароко има шестима футболисти, които са родени във Франция. Подобна бе ситуацията и на осминафиналите срещу Нидерландия, макар тогава играчите да бяха трима. Мароканската диаспора е причината синовете на тези, които са напуснали страната преди години, да се родят в държавата, срещу която се изправят днес, отбелязва “Ас”.

Става въпрос за Редуан Халал от Монпелие, Жесим Ясин от Салон дьо Прованс, Самир Ел Мурабет от Страсбург, Нийл Ел Айнауи от Нанси, Иса Диоп от Тулуза и Аюб Буади от Санлис. Именно последният илюстрира най-добре тенденцията, която Мароко използва за подсилване на своя отбор – привличане на играчи, които са младежки национали до 21 години в други страни, и предоставянето им на отговорности и водеща роля в мъжкия тим.

Това е и причината Буади да избере Мароко пред Франция. Днес за всички тях предстои един специален мач. Привличането на френски играчи, които да защитават цветовете на „атласките лъвове“, не е новост, въпреки че напоследък се засилва. За Мароко в миналото са играли например Софиан Буфал, Ромен Саис, Маруан Шамак, Меди Бенатия и Мустафа Хаджи – футболисти с отлично представяне, всички родени във Франция.

Четвъртфиналната битка в Бостън тази вечер започва в 23:00 часа българско време.

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

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