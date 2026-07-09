Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Шестте "кражби" на Мароко от Франция, последната от които е особено болезнена

Шестте "кражби" на Мароко от Франция, последната от които е особено болезнена

  • 9 юли 2026 | 13:01
  • 489
  • 0

В редиците на националния отбор на Мароко има шестима футболисти, които са родени във Франция. Подобна бе ситуацията и на осминафиналите срещу Нидерландия, макар тогава играчите да бяха трима. Мароканската диаспора е причината синовете на тези, които са напуснали страната преди години, да се родят в държавата, срещу която се изправят днес, отбелязва “Ас”.

Става въпрос за Редуан Халал от Монпелие, Жесим Ясин от Салон дьо Прованс, Самир Ел Мурабет от Страсбург, Нийл Ел Айнауи от Нанси, Иса Диоп от Тулуза и Аюб Буади от Санлис. Именно последният илюстрира най-добре тенденцията, която Мароко използва за подсилване на своя отбор – привличане на играчи, които са младежки национали до 21 години в други страни, и предоставянето им на отговорности и водеща роля в мъжкия тим.

Това е и причината Буади да избере Мароко пред Франция. Днес за всички тях предстои един специален мач. Привличането на френски играчи, които да защитават цветовете на „атласките лъвове“, не е новост, въпреки че напоследък се засилва. За Мароко в миналото са играли например Софиан Буфал, Ромен Саис, Маруан Шамак, Меди Бенатия и Мустафа Хаджи – футболисти с отлично представяне, всички родени във Франция.

Четвъртфиналната битка в Бостън тази вечер започва в 23:00 часа българско време.

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"
Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 6188
  • 12
Окончателно: Мароко ще е без Сайбари срещу Франция

Окончателно: Мароко ще е без Сайбари срещу Франция

  • 9 юли 2026 | 09:14
  • 2049
  • 1
Европейски депутати настояват Инфантино да бъде разследван заради нарушения на принципа на "политическа неутралност"

Европейски депутати настояват Инфантино да бъде разследван заради нарушения на принципа на "политическа неутралност"

  • 9 юли 2026 | 08:30
  • 4446
  • 4
Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

  • 9 юли 2026 | 08:08
  • 8469
  • 4
Чуамени подновява договора си с Реал за още пет години

Чуамени подновява договора си с Реал за още пет години

  • 9 юли 2026 | 07:53
  • 3971
  • 1
Дани Олмо: Не ни интересува какво правят другите отбори

Дани Олмо: Не ни интересува какво правят другите отбори

  • 9 юли 2026 | 06:53
  • 1018
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 20433
  • 96
Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 6188
  • 12
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

  • 9 юли 2026 | 07:34
  • 7795
  • 0
Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

  • 9 юли 2026 | 10:23
  • 6125
  • 5
Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

  • 9 юли 2026 | 11:06
  • 9733
  • 29
Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

  • 9 юли 2026 | 08:08
  • 8469
  • 4