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Как Мбапе и останалите си намериха фризьор и после го пратиха при мароканците

  • 8 юли 2026 | 16:19
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Безупречно преливане, прецизна къса подстрижка или перфектни вълни... Зад прическите на френските национали в Бостън стои един човек. Той е малко по-особен участник в четвъртфинала между Франция и Мароко този четвъртък на Световното. Ако „сините“ изглеждат безупречно на терена, то това отчасти се дължи на Кандидо “Коко” Фернандес.

Собственик на салона „Мобар Кътс“ в Уолтъм, този американец се превърна в главен фризьор на играчите от френския отбор по време на Мондиала. Салонът му се намира в близост до базовия им лагер в Бостън, а фризьорът е избран от Килиан Мбапе и съотборниците му, за да се грижи за тях по време на летния турнир, след като се среща с капитана на Франция по време на международните мачове през март. И всичко това, въпреки че не е очаквал да му се обадят отново.

„Получих съобщение в WhatsApp от непознат номер. Питаха ме дали съм свободен да дойда да подстрижа някого. Когато пристигнах, видях, че това са Килиан (Мбапе) и Усман (Дембеле)“, разказа Кандидо Фернандес пред BFMTV. „Опитах се да остана спокоен, но в края на деня осъзнах, че съм подстригвал най-големите играчи в света.“

Нещо повече, през последните седмици „Коко“ Фернандес непрекъснато пътува до хотела на френския отбор, за да се погрижи за своите специални клиенти, въпреки строгите мерки за сигурност около отбора, воден от Дидие Дешан.

„Грижил съм се за много знаменитости, спортисти, големи звезди, но никога не бях виждал такова ниво на сигурност“, сподели още фризьорът. След това той разкри какво искат от него Мбапе, Дембеле и Дезире Дуе: „Това, което най-често искат от мен, е да не избутвам линията на косата твърде назад. Особено да не я избутвам.“

Очевидно рекламата от уста на уста е проработила благодарение на луксозен търговски представител в лицето на Килиан Мбапе: „Мбапе каза на Хакими, че съм добър фризьор, така че отидохме в техния хотел, за да се погрижим за мароканските играчи.“

От страна на „петлите“ явно са му простили тази „изневяра“ и факта, че няколко играчи на Мароко, като Шади Риад, Билал Ел Ханус и Ашраф Хакими, са минали през неговите експертни ръце или тези на съдружниците му през юни.

Потърсен отново, за да се погрижи за „ французите” и „атласките лъвове“ преди четвъртфинала, насрочен за този четвъртък (23:00 часа българско време, Кандидо Фернандес не посмя да даде прогноза.

Но въпреки че сред клиентите му има играчи и от двата национални отбора, фризьорът е поставил в салона си пелерина, вдъхновена от фланелката на Франция. Внимание към детайла, до върха на косата.

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