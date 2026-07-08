Мароко се готви за реванш срещу Франция на четвъртфиналите

Състезателите на Мароко проведоха втората си тренировка в „Революшън“ в Бостън. Зянемянеута е част от подготовката за предстоящия четвъртфинален сблъсък от Световното първенство по футбол срещу действащия шампион Франция. Мачът ще се играе в четвъртък на „Бостън Стейдиъм“.

Треньорският щаб, воден от селекционера Мохамед Уахби, ръководи програма, която съчетава тактически елементи, техническа работа и възстановяване, докато отборът навлиза във финалната фаза на своята подготовка за двубоя.

Предстоящият сблъсък носи огромен исторически заряд. Мароко ще търси реванш за загубата си на полуфиналите от Франция на Световното първенство в Катар през 2022 година и се стреми да стане първата африканска нация, достигнала до полуфиналите на турнира за втори път.

Отборът пристигна в Масачузетс в ранните часове на понеделник със специален полет от Хюстън, след като постигна убедителна победа с 3:0 над съдомакина Канада на осминафиналите. Франция от своя страна продължи напред след труден успех с 1:0 срещу Парагвай.

Основен фокус за треньорския щаб е физическото състояние на няколко играчи. Халфът Исмаел Сайбари и защитникът Шади Риад, които получиха удари при победите над Канада и Нидерландия, все още не са възстановени.

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