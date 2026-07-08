Дешан: Мароко не е Парагвай, това е съперник от висока класа

Отборът на Франция се подготвя за четвъртфиналния си сблъсък с Мароко от Световното първенство. Срещата е в четвъртък вечер от 23:00 часа българско време. Победителят ще играе после на полуфиналите или срещу Испания, или срещу Белгия. Ето какво заяви селекционерът Дидие Дешан по редица теми на срещата си с медиите:

За Мароко като съперник

Мароко не е Парагвай. Играхме срещу Мароко преди четири години, а те стигнаха до финал за Купата на африканските нации. Разполагат с много добри футболисти. Това е отбор, който обича да владее топката и да атакува. Притежава много висока класа. Въпреки смяната на селекционера те запазиха високото си ниво, което доказаха и с достигането до финала за Купата на африканските нации. Те познават добре моите играчи, но и моите играчи познават добре тях. Групата им е заедно от доста време. Възможно е да има някои промени в начина им на игра, което е нормално след смяна на треньора. Знаем какво да очакваме.

Как ще се реши сблъсъкът?

Ключовете към двубоя са няколко – ще трябва да бъдем ефективни в атака, но и в защита. Ще видим кой отбор ще владее повече топката. Това ще бъде сблъсък на сили. Селекционерът на Мароко ще вземе своите мерки, а аз – моите.

За възстановяването на футболистите на Франция

Гаранции никога няма. Имахме един ден повече за възстановяване. Междувременно имаше големи горещини, а след това два дни валя дъжд. Сега температурите отново ще се повишат, но няма да достигнат тези от последния двубой. Възстановяването е от ключово значение. Заедно с медицинския щаб правим всичко възможно играчите да бъдат в максимално добро състояние.“

За обжалването на жълтия картон на Олисе

По отношение на жълтия картон няма промяна - т.е. остава в сила. Тази сутрин получихме уведомление от ФИФА.

Quand Michael Olise apprend sa célébration à Ibrahima Konaté 🫡🤫 pic.twitter.com/PMxJNqpglh — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 8, 2026

За аржентинските съдии в предстоящия мач и предполагаемото им влияние

Не (нямам въпроси по темата). Вие можете да си задавате такива въпроси, но аз не им обръщам внимание. Надявам се реферът да се представи също толкова добре, колкото господин Летексие и неговите асистенти в другия двубой (Аржентина - Египет - бел.ред.). Нашият съперник сега е Мароко, а не съдията. Напротив – неговата задача е да прилага правилата на играта по възможно най-справедливия начин.

Това ли ще е последният му двубой начело на “петлите”

Изобщо не мисля за това. И предишният можеше да бъде последният. Моята цел е да направя всичко необходимо, за да се развият нещата добре. Напълно съм концентриран върху това всичко да се получи по най-добрия начин за нас.“

За състоянието на Чуамени и развитието на Мароко

Все още не разполагам с цялата информация. Орелиан се чувства по-добре. Единствено той остава под въпрос, но състоянието му се подобрява. Възможно е днес да се включи в тренировката. Всички останали са на разположение.

За съдийските грешки от Франция – Мароко през 2022 г.

“Съдийски грешки през 2022 г.? Единствените грешки са тези на играчите. Във всеки двубой има ситуации, които могат да бъдат отсъдени в едната или другата посока. Такива имаше и на това Световно първенство. Да, в някои случаи може да бъде отсъдено нарушение. Това не е реванш, не можем да променим случилото се. Надяваме се утре да има възможно най-малко грешки и за двата отбора.

За атаката на „петлите“

Можем само да се подобряваме. Ефективността ни е много добра, но може да бъде още по-висока. Съотношението между създадените положения и реализираните голове зависи и от съперника. Колкото по-висока е ефективността, толкова по-добре.“

За расистките обиди срещу Мбапе

Килиан е в добро психическо състояние. Случи се нещо, към което не искам да се връщам. Концентриран е върху предстоящия двубой, който ще бъде труден, защото един срещу друг се изправят два много качествени отбора. Килиан е добре, както и цялата група. Готов е за утре.

За физическата форма на Франция на Световното първенство

В толкова голям турнир е важно да бъдеш в добро физическо състояние. Данните след двубоите са добри, дори много добри. За някои играчи нямахме много време за подготовка заради участието им в Шампионската лига, но свършихме добра работа. Адаптираме се към обстоятелствата и не ме притеснява някой футболист да пропусне тренировка, ако това ще му помогне да бъде в по-добро състояние за следващите. Данните само потвърждават това, което усещахме и виждахме относно формата на отбора.“

За колективния дух в тима на Франция

Колективният дух сам по себе си не печели двубоите, но знам, че липсата му може да ги загуби. Единствената истина е тази на терена, а при футболистите всичко понякога е циклично. На Европейското първенство през 2024 г. твърде много от офанзивните ни играчи не бяха в оптимално състояние. Изборът на футболистите и на хората е много важен, за да имаш истински колектив и силен отборен дух. За мен колективът винаги е по-силен от индивидуалността, дори когато някои играчи могат да решат двубоя с едно-единствено действие. Самите футболисти изграждат своите взаимоотношения и си помагат, когато някой от тях не се чувства добре. Аз се старая това да се случва и ми доставя огромно удоволствие да виждам как националният отбор на Франция живее като едно цяло по време на големите турнири. Вече сме заедно седем седмици и това трябва да носи удоволствие. Трябва също да се вземат предвид характерът и манталитетът на всеки един. Именно това разнообразие от характери е сила и ще продължи да бъде сила за националния отбор на Франция.

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