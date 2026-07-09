Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

След като вчера бе първият ден без мачове от Световното първенство, днес Мондиал 2026 се завръща със сблъсък №1 от 1/4-финалите на турнира. Франция и Мароко излизат в 23:00 часа българско време на "Жилет Стейдиъм" в спор за място на полуфиналите. Там победителят ще срещне някой измежду Испания и Белгия.

Това е повторение от полуфинала от предишното световно първенство, когато Франция победи Мароко с 2:0.

"Петлите", които се стремят към класиране за финалната четворка на световно първенство за трети пореден път, са най-безапелационният тим на турнира и са считани за големия фаворит за трофея. Селекцията на Дидие Дешан спечели и петте си мача до момента, като в четири от тях вкарваше поне по три гола. Единственото изключение бе 1/8-финалният сблъсък с Парагвай, който бе засенчен от крайно дефанзивната и провокативна игра на южноамериканския тим. Французите все пак запазиха хладнокръвие и спечелиха с 1:0 с гол от дузпа на Килиан Мбапе. До момента "петлите" са отбелязали 14 гола на Мондиал 2026, като седем от тях са дело на нападателя на Реал Мадрид.

Самият Дешан ще ръководи 25-ия си мач на Световното първенство в четвъртък, с което ще изравни дългогодишния рекорд на Хелмут Шон. Опитният треньор ще се стреми към 20-ата си победа на най-голямата футболна сцена.

Мароко трябва да се опита най-накрая да победи Франция при седмия опит, след като загуби четири от шестте срещи досега.

"Атласките лъвове" нямат поражение в десет поредни мача от финала на Купата на африканските нации срещу Сенегал, който първоначално загубиха след продължения, но след това им бе присъдена служебна победа.

Както и през 2022-ра, Мароко е в серия от пет поредни победи на световно първенство. Тогава именно Франция сложи край на тази поредица. Сега тимът на Мохамед Уахби ще се опита да вземе реванш.

На 1/8-финалите мароканците нямяха никакви проблеми и победиха един от съдомакините на турнира - Канада, с 3:0 след само четири точни удара.

Дешан: Мароко не е Парагвай, това е съперник от висока класа

Според френските медии Дешан ще направи само една промяна в състава си - Дезире Дуе, който се включи добре срещу Парагвай, ще започне като титуляр отляво на атаката за сметка на Брадли Баркола. Орелиан Чуамени има проблем в бедрото, така че най-вероятно няма да бъде на разположение. Ману Коне ще стартира отново като партньор на Адриен Рабио в халфовата линия, въпреки че "виси" с жълт картон. Другият играч, който при жълт картон рискува да пропусне полуфинала, е Майкъл Олисе, който също ще е титуляр. Франция обжалва картона, който крилото получи в края на мача с Парагвай, но жалбата бе отхвърлена.

Окончателно: Мароко ще е без Сайбари срещу Франция

Големият отсъстващ в състава на Мароко ще бъде новото попълнение на Байерн (Мюнхен) Исмаел Сайбари, който впечатли до момента с изявите си на Мондиал 2026, но бе заменен още в началото на мача с Канада и няма да бъде на разположение тази вечер. При това положение Софиан Рахими, който вкара един от головете срещу Канада, ще започне на върха на атаката.

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