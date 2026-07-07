Венгер за бъдещото назначение на Клоп: Не съм сигурен дали това ще помогне на Германия

Бившият мениджър на Арсенал и настоящ служител във ФИФА Арсен Венгер смята, че Германия има по-дълбоки проблеми от това кой е треньор на националния тим, след третото поредно ранно отпадане от Световно първенство по футбол за мъже.

Назначаването на Клоп за селекционер на Германия все още не е сигурно, но шансовете са "над 50%"

Французинът е ръководител на глобалното футболно развитие във ФИФА, заяви в предаване на живо в социалната платформа TikTok, водено от световния шампион с Германия от 2014 г. Тони Кроос, че Клоп е правилният вариант за нов селекционер.

„Но не съм сигурен дали това променя всичко. В Германия имате по-големи проблеми“, добави той, обръщайки се към Кроос.

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Юлиан Нагелсман подаде оставка след отпадането на 1/16-финалите от Парагвай, а Арсен Венгер коментира: „Не мисля, че той направи големи грешки в този турнир. В момента на тима на Германия му липсва нещо - в този турнир можете да се види колко важен е истинският голмайстор. Германия се нуждаеше от футболист, който вкарва в решителни моменти, като Хари Кейн от Англия. Но това го няма в Германия в момента.“

„Добрите футболисти се нуждаят от голям треньор. А добрите треньори се нуждаят от добри играчи. Нуждаете се и от двете заедно“, добави Венгер.

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