Париж се готви за апокалипсис покрай Франция - Мароко

Париж се готви за дълга и напрегната нощ около сблъсъка между Франция и Мароко от четвъртфиналите на Мондиала . Както съобщава „Льо Паризиен“, френската столица въвежда специален режим за сигурност, за да предотврати безредици и сблъсъци по улиците. Полицейската префектура вече издаде заповед, която ще позволи на дронове да патрулират над града, за да се гарантира, че футболният празник няма да бъде помрачен.

Най-скорошният подобен случай е от 2022 г., когато след победата на Франция над Мароко на полуфиналите на Световното първенство в Катар бяха извършени над 266 ареста в страната, от които 167 в Париж. Полицейската префектура, чиято заповед ще влезе в сила от 21:00 часа местно в четвъртък (мачът започва в 22:00 часа френско време (23:00 часа българско време)), също така обяви забрана за всякакви пиротехнически средства и фойерверки.

„Шанз-Елизе“, който беше епицентър на размирици по време на последните празненства за Шампионската лига, ще бъде под строга охрана, а някои търговци ще затворят с прегради своите обекти с цел предотвратяване на грабежи. Освен това властите наредиха затварянето на метростанциите в близост до известния булевард, за да се избегнат големи струпвания на хора. По линия 6 спирките между „Шарл дьо Гол-Етоал“ и „Трокадеро“ ще останат затворени през цялата нощ.

🇫🇷🇲🇦‼️🚨 France vs Morocco match is coming up soon.



I can easily predict how Paris will look depending on who wins.



You’ll see … 🤣 pic.twitter.com/3TN2F2dOwR — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 5, 2026

Няколко станции от линии 8, 9, 12 и 14 на метрото също няма да работят, за да се намали присъствието на фенове в района на „Шанз-Елизе“ по време и след четвъртфиналния мач. Мароканската диаспора в Париж е една от най-големите общности в града, като според данни на френското правителство наброява 300 000 души в столичния район и достига 2,2 милиона в цялата страна. Срещата е определена като високорискова от префектурата, която действа бързо, за да предотврати масови безредици през нощта.

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