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Окончателно: Мароко ще е без Сайбари срещу Франция

  • 9 юли 2026 | 09:14
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Мароканският национал Исмаел Сайбари ще пропусне четвъртфиналния двубой срещу Франция на Световното първенство по футбол, разкри старши треньорът Мохамед Уахби.

„Всички са на разположение освен Сайбари“, коментира Уахби преди мача във Фоксбъро тази вечер от 23:00 часа българско време.

Срещата идва твърде рано за Сайбари, въпреки че Уахби каза, че се надява нападателят да не бъде аут до края на турнира.

Новото попълнение на Байерн (Мюнхен) трябваше да бъде заменен след 22 минути при победата на Мароко с 3:0 над Канада на осминафиналите на Мондиал 2026 в събота. По-рано тази седмица бе съобщено, че футболистът е получил само леко мускулно разтежение, което породи надежди за бързо завръщане на терена.

Исмаел Сайбари, който се присъедини към Байерн от ПСВ Айндховен по време на Световното първенство, направи серия от силни изяви на турнира и отбеляза 3 гола.

Дори без Сайбари, тимът на Мароко се стреми да достигне до полуфиналите на световни финали за втори пореден турнир.

„Не ми харесва, когато хората казват, че нашето Световно първенство вече е успешно“, заяви Мохамед Уахби, добавяйки, че изводите трябва да се правят едва в края на шампионата. Той каза още, че Мароко ще направи всичко възможно, за да победи Франция.

„Франция е фаворит, но ние ще направим всичко възможно, за да спечелим. Отборът ни се развива, както и Франция. Ключът е да изиграем мача без съжаления. Има неща, които трябва да подобрим. Трябва да играем на 2000%“, категоричен бе Уахби.

Преди четири години в Катар Мароко стана първият африкански отбор, достигнал до полуфиналите, където загуби от Франция.

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Снимки: Imago

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