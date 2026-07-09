Чуамени подновява договора си с Реал с още пет години

Орелиен Чуамени удължи договора си с Реал Мадрид. Френският полузащитник, който в момента е ангажиран с националния си отбор на Световното първенство, ще остане играч на „белия балет“ до 2031 година, както съобщи „ЕР Ем Се Спорт“.

Французинът, чийто предишен контракт беше до 2028 г., се превърна в незаменима част от халфовата линия на Реал Мадрид. Той е основна фигура в съставите на Анчелоти, Шаби Алонсо и Арбелоа, а благодарение на своята универсалност е решавал и не един отбранителен проблем за отбора, играейки и като централен защитник.

Слабият сезон на „кралския клуб“ и бурният му край, включващ спречкване с Валверде, бяха породили съмнения относно бъдещето на Чуамени на „Бернабеу“. Въпреки интереса от други елитни европейски клубове обаче, намерението на играча винаги е било да остане в Мадрид и да подпише това удължаване на договора.

🚨Tchouaméni renueva hasta 2031 con el Real Madrid https://t.co/raNN1Xut9l — MARCA (@marca) July 8, 2026

Пристигането на Жозе Моуриньо също допринася за оставането на Чуамени. Всички ходове, предприети от клуба за следващия сезон, носят одобрението на португалския треньор, който без съмнение е имал думата при решението за подновяването на контракта на полузащитника.

Докато се разпространяваше новината за подновяването на договора му, Чуамени излезе на тренировъчното игрище в Бентли заедно със своите съотборници. Футболистът беше извън строя поради мускулна контузия, която го остави извън осминафинала срещу Парагвай, но не е изключено да играе в днешния сблъсък срещу Мароко. Той разговаря няколко минути с Дешан, който изглеждаше загрижен за състоянието му, докато играчът се присъединяваше към заниманието с останалата част от отбора.

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