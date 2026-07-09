Министър предупреди парагвайския сенатор, обиждаща Мбапе: Във Франция знаят как да те посрещнат

Допреди пет дни напълно непозната извън границите на Парагвай сенаторката Селесте Амария със сигурност вече е сред най-мразените личности във Франция. След нейните недопустими расистки коментари по адрес на Килиан Мбапе след мача Франция – Парагвай (1:0), политикът не спира да обижда капитана на френския национален отбор.

Този четвъртък тя дори го нарече „кучи син“ пред парагвайския сенат, предизвиквайки нова вълна от възмущение. Това обаче поставя нейното правителство в неудобно положение.

Скандалът, разбира се, придоби дипломатически измерения, като най-висшите държавни кръгове в Парагвай поднесоха извинения и се разграничиха от крайните ѝ позиции. В интервю за „Франс Инфо“ в четвъртък министърът на спорта на Франция Марина Ферари отново осъди действията на сенаторката.

„Тя не просто развали празника, думите на тази сенаторка бяха абсолютно отвратителни“, заяви Ферари. „Затова ги осъдих и прокуратурата беше сезирана по случая. Получихме извинения от парагвайското правителство, което заяви, че това по никакъв начин не отговаря на ценностите на страната. Тази сенаторка продължава по своя тъжен път. Когато си политически отговорник, просто е недопустимо да използваш такъв език днес.“

Във вторник Селесте Амария напълно изгуби контрол, публикувайки изумително отворено писмо в отговор на Килиан Мбапе, който я нарече „презряна жена“. В него тя разкри любовта си към Франция, където прекарва ваканциите си в луксозни дестинации. „Проблемът е между вас и мен“, заяви тя. „Никога не съм казвала нищо против Франция, напротив, аз съм с вас. Учила съм във френски колеж от 2- до 17-годишна възраст и там завърших образованието си. Аз съм това, което съм, благодарение на колежа „Непорочно зачатие“ и съм тук благодарение на обучението, което ми даде. Пеехме „Марсилезата“ и почитахме вашето знаме заедно с нашето. Говоря френски и обожавам да посещавам Франция. Последната Коледа прекарах със семейството си в Куршевел, а Нова година посрещнахме в Сен Тропе.“

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Следващите ѝ престои във Франция обаче обещават да преминат в доста по-враждебна атмосфера, предупреди министърът на спорта. „Нашите съграждани ще знаят как да я посрещнат. Не може да се говорят такива неща за един от нашите сънародници“, заяви тя, уверявайки, че сенаторката не е обявена за персона нон грата на френска територия. „Не е моя работа да казвам кой може да влиза в страната и кой не. Но ако бъде разпозната, не мисля, че ще получи много топло посрещане“, добави Ферари.

Във вторник прокуратурата в Париж започна разследване за „публична обида и подбуждане към омраза или насилие“. Може ли обаче тя да бъде подведена под отговорност? Френското правосъдие е компетентно, тъй като жертвата е френски гражданин, но други пречки могат да попречат на осъждането на парагвайската депутатка във Франция. Първо, парагвайското правосъдие трябва да се съгласи да отстъпи случая на френските власти и да свали евентуалния ѝ парламентарен имунитет. След това ще трябва да предостави на Париж законовите средства за съденето на сенаторката.

Въпреки това един ден Селесте Амария може да бъде задържана от полицията на място. Съдия дори би могъл да реши да ѝ повдигне обвинение по този повод, без обаче това да доведе до по-сериозни последствия. Теоретично тя е заплашена от една година затвор и глоба от 45 000 евро.

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