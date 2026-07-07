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Помощникът на Дешан смята, че Франция ще покаже още повече след изпитанието Парагавай

  • 7 юли 2026 | 13:53
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Помощник-треньорът на националния отбор на Франция Ги Стефан заяви, че тимът ще бъде по-силен след физическото изпитание срещу Парагвай и се готви за много различно предизвикателство на четвъртфиналите на Световното първенство срещу Мароко. Двубоят предстои в четвъртък от 23:00 часа. Стефан потвърди, че френската федерация е обжалвала жълтия картон на ключовия нападател Майкъл Олисе - един от трите, показани на френски футболисти по време на сблъсъка с парагвайците.

„Мисля, че да играем такъв мач на този етап от турнира беше ползотворно за нас, защото дава отговори за това на какво са способни играчите пред лицето на подобни трудности“, коментира Ги Стефан, цитиран от „Ройтерс“ и продължи: „Това беше ден, в който би било лесно да се загуби контрол, а никой не го загуби. Така че това е доказателство за зрялост, дори и да имаме млади играчи. Беше тежък мач - физически и психически изтощителен.

Франция ще обжалва жълтия картон на Олисе срещу Парагвай
Франция ще обжалва жълтия картон на Олисе срещу Парагвай

Но продължихме напред.“ По повод следващия съперник Мароко Стефан заяви: „Ще бъде съвсем различен вид противник. Това е добре организиран, добре структуриран отбор. Те също имат силни индивидуалности. Безспорно качествен отбор.“ Ги Стефан разкри, че нападателят Маркюс Тюрам, който пропусна последните два мача на Франция поради проблем с прасеца, е подновил тренировки, но халфът Орелиен Чуамени все още се възстановява от контузия.

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Снимки: Gettyimages

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