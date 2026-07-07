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Меси е кошмар за африканските отбори – цифрите говорят

  • 7 юли 2026 | 15:59
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Всички погледи тази вечер ще бъдат насочени към сблъсъка между Аржентина и Египет на осминафиналите на Световното първенство. В центъра на вниманието отново е Лионел Меси, който през годините е изградил впечатляваща статистика срещу африкански съперници на Мондиалите.

До момента Меси никога не е губил мач срещу африкански национален отбор на световни първенства. Серията му включва победи срещу Кот д'Ивоар (2006), Нигерия (2010, 2014 и 2018), Алжир и Кабо Верде на Мондиал 2026.

Още по-впечатляваща е головата му ефективност. Капитанът на Аржентина вече има 7 попадения срещу африкански отбори на световни първенства. През настоящия турнир той отбеляза хеттрик срещу Алжир в първия мач, а след това се разписа и срещу Кабо Верде в елиминациите.

Срещу африкански съперници Меси е участвал пряко в множество голове, като освен попаденията има и няколко асистенции. Именно в тези двубои той често показва най-доброто от играта си – комбинация от голове, създадени положения и лидерство.

Днешният двубой срещу Египет обаче обещава да бъде по-различен. Северноафриканците достигнаха до елиминациите за първи път в историята си и пристигат с огромно самочувствие, водени от своя капитан Мохамед Салах. Египет елиминира Австралия след изпълнение на дузпи и мечтае за нова сензация срещу световния шампион.

За Меси това ще бъде поредната възможност да затвърди още една впечатляваща серия. Освен че никога не е губил от африкански тим на световно първенство, той продължава да подобрява собствените си рекорди по голове и участия на Мондиали.

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