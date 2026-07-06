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Белингам: В миналото щяхме да се пречупим при подобен натиск, но днес устояхме

  • 6 юли 2026 | 07:39
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Джуд Белингам се превърна в абсолютния герой за Англия в епичния сблъсък срещу Мексико на стадион „Ацтека“. Младият халф изигра феноменален мач, като не само отбелязи два гола за драматичния триумф с 3:2, но и направи ключово изчистване от голлинията, за да спаси „Трите лъва“ в момент, в който отборът трябваше да брани преднината си с 10 души на терена. След края на мача той похвали съотборниците си, заявявайки, че в миналото едва ли тимът е щял да устои на подобен натиск, както го стори днес.

"Трудно е да събера всичко в момента. Да се защитаваме в нашето наказателно поле с 10 души по начина, по който го направихме, и да бъдем толкова клинични в тяхното – това е невероятно. В минали години, когато гледах като фен и като дете, при такъв огромен натиск Англия вероятно щеше да се пречупи. Днес обаче останахме заедно до последната секунда. И титулярите, и резервите дадоха абсолютно всичко от себе си и се раздадоха докрай. Точно в това се крие същността на този отбор", заяви Белингам.

Полузащитникът изрази огромно възхищение от феновете и не подмина съдийските отсъждания и важността на своите намеси.

"Атмосферата беше най-добрата, в която някога съм играл на международно ниво. Мексико е великолепна футболна страна. Относно реферите – каквото било, било. Това е Световно първенство, те също са хора. Моето изчистване през първото полувреме при 2:1 беше важно, колкото и головете, но тази победа е за цялата страна и за феновете ни, които платиха трудно спечелените си пари, за да дойдат до Мексико", допълни халфът.

Накрая звездата на Англия насочи поглед към предстоящия 1/4-финал срещу Норвегия.

"Караме мач за мач. Норвежците притежават различна заплаха и играчи от световна класа, които познаваме много добре, така че трябва да сме напълно готови. Но, за Бога, ако не можеш да се насладиш на една такава нощ, дори само за броени часове, тогава какъв е смисълът от всичко това", завърши англичанинът.

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Снимки: Gettyimages

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