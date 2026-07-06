Кейн: Всичко беше срещу нас, но намерихме начин да победим

Англия успя да излезе като победител от истинска футболна война на стадион „Ацтека“, елиминирайки домакина Мексико (3:2) в драматичен и напрегнат сблъсък. Капитанът и лидер на атаката Хари Кейн отново поведе съотборниците си с ключово представяне и решителни голове на тежкия терен, класирайки „Трите лъва“ на 1/4-финал срещу Норвегия. Веднага след края на този луд двубой, емоционалният нападател застана пред камерите, за да сподели първите си впечатления.

"Беше луд мач. Трябваше да се борим и трябваше да намерим нещо в себе си. Досега просто пеех, буквално не мога да говоря. Обстановката, отборът, всичко беше срещу нас, но намерихме начин", сподели останалият без глас Кейн.

Относно отсъдената срещу него дузпа, нападателят изрази несъгласие с отсъждането на съдията.

"Мислех, че стигнах пръв до топката, просто беше един от онези дни. Реферът отсъди много неща срещу нас. В крайна сметка това нямаше значение, така че съм щастлив.

Капитанът не пропусна да благодари и на английската агитка: "Страхотни, невероятни, останах без думи".

Накрая Кейн внесе яснота и за състоянието на Джордан Хендерсън, който бе изнесен на носилка: "Джордан просто падна там, мисля, че е добре, просто е нещо с ръката му."

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Снимки: Gettyimages