Мбапе засрами Бразилия, Англия, Португалия и Испания с головете си в елиминации

Головата машина на Франция Килиан Мбапе продължава да бележи в почти всеки мач на своя тим на Световното първенство в Северна Америка без значение дали става въпрос за груповата, или елиминационната фаза.

Мбапе с пореден рекорд, след като пречупи Парагвай

Победното попадение на нападателя на Реал Мадрид за успеха с 1:0 над Парагвай беше негово 11-о в елиминациите на Мондиал. Така от своя дебют на турнира през 2018 година насам Мбапе има повече попадения в тази фаза от футболни сили като Бразилия (10 гола), Англия (10), Португалия (9) и Испания (4). 27-годишният играч е отбелязал въпросните голове в десет елиминационни срещи.

11 - Since the 2018 tournament, Kylian Mbappé has scored more goals in the knockout stages of the World Cup (11) than...



Brazil (10)

England (10)

Portugal (9)

Spain (4)



Relentless. pic.twitter.com/i9fCkjneAU — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Именно капитанът на „петлите“ е и водач в това отношение сред всички футболисти в цялата история на Световното първенство. Неговите подгласлници – бразилските легенди Леонидас и Роналдо са с по осем попадения, съответно в пет и в десет мача. Водещият реализатор в турнира Лионел Меси, който има общо 20 гола, пък се е разписвал само шест пъти в 13 двубоя от тази фаза. Както е известно, общият брой попадения на Мбапе на Мондиал са 19, колкото са и изиграните му мачове.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages