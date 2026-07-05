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Мбапе засрами Бразилия, Англия, Португалия и Испания с головете си в елиминации

  • 5 юли 2026 | 14:23
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Головата машина на Франция Килиан Мбапе продължава да бележи в почти всеки мач на своя тим на Световното първенство в Северна Америка без значение дали става въпрос за груповата, или елиминационната фаза.

Мбапе с пореден рекорд, след като пречупи Парагвай
Мбапе с пореден рекорд, след като пречупи Парагвай

Победното попадение на нападателя на Реал Мадрид за успеха с 1:0 над Парагвай беше негово 11-о в елиминациите на Мондиал. Така от своя дебют на турнира през 2018 година насам Мбапе има повече попадения в тази фаза от футболни сили като Бразилия (10 гола), Англия (10), Португалия (9) и Испания (4). 27-годишният играч е отбелязал въпросните голове в десет елиминационни срещи.

Именно капитанът на „петлите“ е и водач в това отношение сред всички футболисти в цялата история на Световното първенство. Неговите подгласлници – бразилските легенди Леонидас и Роналдо са с по осем попадения, съответно в пет и в десет мача. Водещият реализатор в турнира Лионел Меси, който има общо 20 гола, пък се е разписвал само шест пъти в 13 двубоя от тази фаза. Както е известно, общият брой попадения на Мбапе на Мондиал са 19, колкото са и изиграните му мачове.

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Снимки: Gettyimages

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