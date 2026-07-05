Дешан отговори на шегите за „диктатора“ Мбапе

Селекционерът на Франция Дидие Дешан увери, че капитанът на тима Килиан Мбапе изобщо не е диктатор спрямо своите съотборници. До това изказване на треньора се стигна след многобройните шеги, които намекват за авторитарно отношение на голмайстора към останалите играчи на „петлите“.

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„Наричате Мбапе диктатор, но всъщност той е точно обратното. Неговият публичен имидж е грешен. Той е зрял, а целият отбор го уважава и го следва. Мбапе говори от името на всички както на терена, така и извън него. Горд съм, че е наш капитан“, коментира Дешан след победата с 1:0 над Парагвай в 1/8-финалите на Мондиал 2026.

🚨❌ Didier Deschamps: “You guys make Kylian Mbappé seem like a dictator… the reality is the opposite”, says Deschamps.



“His public image does 𝐍𝐎𝐓 reflect reality at all. Kylian has always been mature and the whole team follows him” 🫡



“I am so happy to have Kylian as… pic.twitter.com/Pk8dmKxJh5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Той също така призна, че е наредил на двама от своите футболисти да пазят Мбапе от провокации на съперници след края на снощния мач. „Помня как през 2018-а срещу Уругвай ми се наложи да го сменя, защото техните играчи щяха да го разкъсат на парчета. Ето защо помолих двама от най-здравите ни играчи на пейката да го пазят веднага след края на мача, защото никога не се знае. Мачът никога не свършва, а аз не искам да загубя никого от моите играчи“, заяви френският специалист.

Dictator Kylian Mbappe in action in 90 minutes 🦁🔥⚽pic.twitter.com/WMcTeckQmf — कट्टर INDIA समर्थक 🦁🇮🇳 ™ (@KKRWeRule) June 26, 2026

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