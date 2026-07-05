Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Дешан отговори на шегите за „диктатора“ Мбапе

Дешан отговори на шегите за „диктатора“ Мбапе

  • 5 юли 2026 | 13:22
  • 149
  • 0
Дешан отговори на шегите за „диктатора“ Мбапе

Селекционерът на Франция Дидие Дешан увери, че капитанът на тима Килиан Мбапе изобщо не е диктатор спрямо своите съотборници. До това изказване на треньора се стигна след многобройните шеги, които намекват за авторитарно отношение на голмайстора към останалите играчи на „петлите“.

Дешан: Противникът игра футбол, който няма как да пълни стадионите
Дешан: Противникът игра футбол, който няма как да пълни стадионите

„Наричате Мбапе диктатор, но всъщност той е точно обратното. Неговият публичен имидж е грешен. Той е зрял, а целият отбор го уважава и го следва. Мбапе говори от името на всички както на терена, така и извън него. Горд съм, че е наш капитан“, коментира Дешан след победата с 1:0 над Парагвай в 1/8-финалите на Мондиал 2026.

Той също така призна, че е наредил на двама от своите футболисти да пазят Мбапе от провокации на съперници след края на снощния мач. „Помня как през 2018-а срещу Уругвай ми се наложи да го сменя, защото техните играчи щяха да го разкъсат на парчета. Ето защо помолих двама от най-здравите ни играчи на пейката да го пазят веднага след края на мача, защото никога не се знае. Мачът никога не свършва, а аз не искам да загубя никого от моите играчи“, заяви френският специалист.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Солбакен: За мен е чест да се изправя срещу Анчелоти

Солбакен: За мен е чест да се изправя срещу Анчелоти

  • 5 юли 2026 | 08:57
  • 725
  • 0
Тухел: Англия е готова да напише собствена история на този легендарен стадион

Тухел: Англия е готова да напише собствена история на този легендарен стадион

  • 5 юли 2026 | 08:50
  • 964
  • 1
Алфаро след отпадането на Парагвай: Не трябва да позволяваме на този пламък да угасне

Алфаро след отпадането на Парагвай: Не трябва да позволяваме на този пламък да угасне

  • 5 юли 2026 | 08:26
  • 1562
  • 8
Сайбари аут за битката с Франция?

Сайбари аут за битката с Франция?

  • 5 юли 2026 | 07:28
  • 1750
  • 0
Британски депутат смята, че Кейн трябва да получи рицарско звание

Британски депутат смята, че Кейн трябва да получи рицарско звание

  • 5 юли 2026 | 07:18
  • 1092
  • 1
Гимараеш захапа Холанд, обяви го за "хитрец"

Гимараеш захапа Холанд, обяви го за "хитрец"

  • 5 юли 2026 | 06:48
  • 5721
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Формула 2 от "Силвърстоун": Нов уникален старт за Цолов (следете на живо)

Формула 2 от "Силвърстоун": Нов уникален старт за Цолов (следете на живо)

  • 5 юли 2026 | 13:16
  • 5969
  • 5
Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

  • 5 юли 2026 | 10:15
  • 19798
  • 26
Бразилия трябва да пренапише историята, за да преодолее Холанд и компания

Бразилия трябва да пренапише историята, за да преодолее Холанд и компания

  • 5 юли 2026 | 12:18
  • 2061
  • 0
Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

  • 5 юли 2026 | 12:56
  • 1465
  • 2
Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

  • 5 юли 2026 | 12:19
  • 3684
  • 2
Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с български привкус

Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с български привкус

  • 5 юли 2026 | 08:19
  • 6029
  • 0