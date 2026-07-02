Дузпите – стресът, който преследва Испания

Малко елементи във футбола, ако изобщо има такива, генерират толкова много стрес, колкото изпълнението на дузпи. Особено когато става въпрос за световно първенство. Напрежението се усеща от изпълнителите, вратарите, играчите и треньорите край страничната линия, както и от зрителите. Дори съдиите не могат да избягат от адреналина, който съпътства решаването на мачове по начин, който за едни е лотария, а за други – плод на усилена работа.

"Разбира се, че тренирахме дузпи. И ще го направим и на тренировката преди мача. Работи се върху всичко“, обясни Грималдо, преди националният отбор да напусне Чатануга и да се отправи към Лос Анджелис. Именно в калифорнийския град за Испания започва онази част от Мондиала, в която няма друг път освен победа или завръщане у дома.

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Началото на осминафиналите вече покачи напрежението до краен предел. В два от първите пет мача победителят бе определен след изпълнение на дузпи. Парагвай и Мароко отпразнуваха класирането си съответно срещу Германия и Нидерландия. Южноамериканците триумфираха след 12 изпълнения и пет пропуска, докато северноафриканците се нуждаеха от десет дузпи, половината от които бяха пропуснати.

Другите три срещи бяха решени с голове в последните минути. Канада продължи напред с гол в 92-ата минута, Бразилия елиминира Япония с попадение на Мартинели в 95-ата, а голът на Холанд срещу Кот д'Ивоар падна четири минути преди края.

Half of the World Cup last 16 is set ⏳ pic.twitter.com/CxHUbHhSln — B/R Football (@brfootball) July 1, 2026

Стресът от дузпите и световните първенства е лоша комбинация за испанския национален отбор. Петте серии дузпи, в които Испания е участвала в историята на турнира, са надминати единствено от Аржентина със седем. Аржентинците обаче са спечелили шест от тях. Испания, от своя страна, има най-лошия баланс сред отборите с най-много участия в такива елиминации: една победа (срещу Ирландия през 2002 г.) и четири отпадания – от Белгия (четвъртфинал, 1986 г.), Южна Корея (същата фаза, 2002 г.) и на осминафиналите през 2018 г. и 2022 г. (срещу Русия и Мароко).

Черният списък на Испания на световни първенства включва седем пропуснати дузпи. Неточните удари на Елой (1986 г.), Хоакин (2002 г.), Коке и Аспас (2018 г.), както и пълният провал в Катар (Сарабия, Солер и Бускетс), подпечатаха отпадането на „Ла Роха“. При единствената победа, срещу Ирландия през 2002 г., Хуанфран и Валерон също пропуснаха, но ирландците сгрешиха три пъти благодарение на спасяванията на Касияс и неточните изпълнения на техните играчи.

Първият мач на световно първенство, решен с дузпи, е на Мондиала в Испания. На стадион „Санчес-Писхуан“ Германия успява да навакса пасив от 1:3 в продълженията срещу Франция, за да докара мача до дузпи и да се класира за финала. Оттогава значението на тези изпълнения нараства. В Катар беше достигнат рекордният брой от пет серии дузпи на едно световно първенство, включително и в драматичния финал между Франция и Аржентина.

Мар Ровира, психолог, специализиран в света на спорта, обяснява, че твърдението, че дузпите са вид руска рулетка, е лишено от съдържание: "От моята гледна точка като психолог, едно от най-дълбоко вкоренените клишета във футбола, които съм виждала в кариерата си, е, че „дузпите са лотария“. Ако вие като треньор или играч вярвате в това, никога няма да ги тренирате по специфичен начин; за вас те наистина ще бъдат лотария."

Работейки с елитни спортисти, някои от които са част от националния отбор, Мар Ровира е категорична, че зад всяка серия дузпи трябва да стои работа, която не се ограничава само до контакта с топката. "Изпълненията на дузпи на световно първенство трябва да се тренират. От една страна е работата на вратаря и треньора на вратарите, които анализират с данни в ръка характеристиките на изпълнителите. Не е безпогрешно, но помага много. А след това идва работата, която трябва да се свърши с изпълнителите“, твърди тя.

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Снимки: Imago