Малко елементи във футбола, ако изобщо има такива, генерират толкова много стрес, колкото изпълнението на дузпи. Особено когато става въпрос за световно първенство. Напрежението се усеща от изпълнителите, вратарите, играчите и треньорите край страничната линия, както и от зрителите. Дори съдиите не могат да избягат от адреналина, който съпътства решаването на мачове по начин, който за едни е лотария, а за други – плод на усилена работа.
"Разбира се, че тренирахме дузпи. И ще го направим и на тренировката преди мача. Работи се върху всичко“, обясни Грималдо, преди националният отбор да напусне Чатануга и да се отправи към Лос Анджелис. Именно в калифорнийския град за Испания започва онази част от Мондиала, в която няма друг път освен победа или завръщане у дома.
Ламин Ямал вече е готов да играе цял мач
Началото на осминафиналите вече покачи напрежението до краен предел. В два от първите пет мача победителят бе определен след изпълнение на дузпи. Парагвай и Мароко отпразнуваха класирането си съответно срещу Германия и Нидерландия. Южноамериканците триумфираха след 12 изпълнения и пет пропуска, докато северноафриканците се нуждаеха от десет дузпи, половината от които бяха пропуснати.
Другите три срещи бяха решени с голове в последните минути. Канада продължи напред с гол в 92-ата минута, Бразилия елиминира Япония с попадение на Мартинели в 95-ата, а голът на Холанд срещу Кот д'Ивоар падна четири минути преди края.
Стресът от дузпите и световните първенства е лоша комбинация за испанския национален отбор. Петте серии дузпи, в които Испания е участвала в историята на турнира, са надминати единствено от Аржентина със седем. Аржентинците обаче са спечелили шест от тях. Испания, от своя страна, има най-лошия баланс сред отборите с най-много участия в такива елиминации: една победа (срещу Ирландия през 2002 г.) и четири отпадания – от Белгия (четвъртфинал, 1986 г.), Южна Корея (същата фаза, 2002 г.) и на осминафиналите през 2018 г. и 2022 г. (срещу Русия и Мароко).
Черният списък на Испания на световни първенства включва седем пропуснати дузпи. Неточните удари на Елой (1986 г.), Хоакин (2002 г.), Коке и Аспас (2018 г.), както и пълният провал в Катар (Сарабия, Солер и Бускетс), подпечатаха отпадането на „Ла Роха“. При единствената победа, срещу Ирландия през 2002 г., Хуанфран и Валерон също пропуснаха, но ирландците сгрешиха три пъти благодарение на спасяванията на Касияс и неточните изпълнения на техните играчи.
Първият мач на световно първенство, решен с дузпи, е на Мондиала в Испания. На стадион „Санчес-Писхуан“ Германия успява да навакса пасив от 1:3 в продълженията срещу Франция, за да докара мача до дузпи и да се класира за финала. Оттогава значението на тези изпълнения нараства. В Катар беше достигнат рекордният брой от пет серии дузпи на едно световно първенство, включително и в драматичния финал между Франция и Аржентина.
Мар Ровира, психолог, специализиран в света на спорта, обяснява, че твърдението, че дузпите са вид руска рулетка, е лишено от съдържание: "От моята гледна точка като психолог, едно от най-дълбоко вкоренените клишета във футбола, които съм виждала в кариерата си, е, че „дузпите са лотария“. Ако вие като треньор или играч вярвате в това, никога няма да ги тренирате по специфичен начин; за вас те наистина ще бъдат лотария."
Работейки с елитни спортисти, някои от които са част от националния отбор, Мар Ровира е категорична, че зад всяка серия дузпи трябва да стои работа, която не се ограничава само до контакта с топката. "Изпълненията на дузпи на световно първенство трябва да се тренират. От една страна е работата на вратаря и треньора на вратарите, които анализират с данни в ръка характеристиките на изпълнителите. Не е безпогрешно, но помага много. А след това идва работата, която трябва да се свърши с изпълнителите“, твърди тя.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago